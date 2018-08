Dana Sokolová, Novinky

Když si vzpomenete na své dětství, v čem jsou dnešní děti jiné?

Myslím, že nejsou tak uvolněné a samostatné, jak tomu bylo za nás. Rodiče se o ně mnohem více bojí, nepouští je samotné ven a mají je v podstatě nonstop pod dohledem.

Já dostala od rodičů klíče na krk a mohla jsem po škole běhat celé odpoledne venku, ani na tréninky mne nikdo nevozil. Navíc za nás nebyly ani žádné moderní technologie, od kterých se dnešní děti nemohou odtrhnout.

Je tedy dnes složité je zaujmout?

Ano je. Dnešní děti mají obrovské množství možností a nabídek. Je tak velmi složité je zaujmout něčím novým, pro ně zajímavým, co by je odpoutalo od všech těch technologií. Aby si během programu nevzpomněly, že musí někomu napsat přes sociální sítě apod.

FOTO: archív Zuzany Hejnové

Mění se přístupy trenérů k nim?

To je asi velmi individuální. Vždy velmi záleží na typu dítěte, zda ho pohyb i trénink baví a od toho se pak obvykle odvíjí i přístup trenéra. Pokud trenér vidí nadšené dítě, které mu naslouchá, pak si k němu může utvořit i kamarádský vztah. Některé děti ale potřebují více autoritativní přístup a dril, jinak zlobí a sport je ani tak nebaví.

Na svých kempech se věnujete nejen dětem, ale i jejich rodičům. Jak moc složité je pro dospělé vytvářet program?

Velmi záleží, jaká parta dospělých se sejde, jak moc se chtějí zapojovat a v jaké jsou kondici. Proto se snažíme tréninky vyvažovat, aby byl jeden náročnější a další volnější a vše propojujeme zábavou. Zároveň ale chceme, aby se i dospělí na trénincích něco nového naučili, aby je to motivovalo k dalšímu pohybu i po kempu.

Na Hesu kempech se dětem věnují zkušení trenéři, včetně Dany Jandové, osobní trenérky Zuzany Hejnové.

FOTO: Hesu

Co děti na kempech nejvíce baví?

Asi nejvíce nadšení vidíme, když se někdo naučí něco nového. Děje se to jak na atletických trénincích, tak v doprovodném programu. Jsme rádi, že naše tréninky baví jak malé atlety, tak děti, které dělají úplně jiný sport.

Pravidelně se k nám vracejí děti z obou skupin. Myslím, že je to dáno především skvělými trenéry, kteří dokážou zaujmout úplně všechny děti, pak také partou, která se zde pravidelně utváří a zajímavým doprovodným programem.

Například letos tu s námi byla spousta dětí, které nikdy na kánoích nesjížděly řeku a bály se toho, přičemž po sjezdu Otavy byly tak nadšené, že pak tvrdily, že to pro ně byla úplně nejlepší aktivita.

Hesu kempy nejsou jen o atletice, ale o pohybu jako takovém.

FOTO: Hesu

Jak to máte s ostatními sporty vy? Existuje vůbec něco, co vám vyloženě nejde?

Asi by se určitě něco takového našlo, ale já jsem taková, že když mi něco nejde, tak mě to hrozně štve, a proto to zkouším tak dlouho, dokud se to nenaučím. Jinak mi asi moc nejde tenis, ale to je asi dáno i tím, že jsem ho nikdy netrénovala s trenérem.

Při jakém sportu si nejvíce odpočinete?

Moc ráda lyžuji, takže v zimě určitě při sjezdu na lyžích. Jinak ale za nejlepší relax považuji potápění s přístrojem, kde jsem sama a užívám si to ticho a nádheru podvodního světa.

Zuzana Hejnová je i spoluautorkou blogu Zdravě bez překážek, kde se věnují zdravé výživě nejen pro sportovce.

FOTO: Zdravě bez překážek

V poslední době jste se začala více věnovat i zdravému stravování, patříte mezi spoluautorky blogu Zdravě bez překážek. Jak moc důležitou roli hraje strava u vašich vlastních výkonů?

Určitě hodně velkou roli. Osobně mám odzkoušeno, že za vše dobré, co zkonzumuji, mě mé tělo nějakým způsobem odmění a odvděčí se mi, a to nejen získanou energií, ale i po zdravotní stránce.

Co vnímáte z pohledu stravování za největší problém dnešním malých sportovců?

Že mají obrovskou nabídku nejrůznějších fast foodů a rychlého občerstvení, na které narážejí na každém kroku a hůře jim pak odolávají. Zároveň kvalita dnešních potravin není dobrá. Výživové hodnoty jsou mnohdy horší, než tomu bylo za nás. Pro kvalitní potraviny pak lidé musí chodit do specializovaných obchodů či k farmářům, na což nemají často čas ani peníze.

Přitom jídelníček hraje opravdu velkou roli, a to nejen ve výkonech, ale v celkovém vývoji dětí. Proto se snažíme i na kempech dětem vštěpovat základní pravidla zdravého stravování, aby si už od dětství pěstovaly určité návyky. Na blogu pak každý sportovec, ale i rodič sportovce naleznou spoustu praktických informací i receptů.

Končí prázdniny a s nimi i čas dovolených. Na jakou dovolenou vzpomínáte nejraději?

Moc se mi líbilo na Filipínách, kam bych se jednou chtěla i vrátit. Líbila se mi rozmanitost každého z ostrovů a pak potápění, které zde bylo úplně jiné než kdekoliv jinde. Ráda vzpomínám, ale i na dovolenou na Mauriciu a na Havaji, což jsou místa, kam se člověk jen tak nedostane.

Zuzana Hejnová na Mistrovství světa v Londýně 2017

FOTO: Profimedia.cz

Letní dovolenou máte ještě před sebou, kam vyrazíte?

Letos si pojedu asi jen odpočinout do Chorvatska. Cestování s batohem je přeci jen fyzicky i psychicky náročnější a na to teď nemám moc energii.

Najdete si někdy čas na knihu? Co jste naposledy četla?

Snažím se. Teď mám již delší čas rozečtenou knihu Zázraky z nebe. Skutečný příběh holčičky, která byla hodně nemocná, lékaři jí nedávali téměř žádné šance na přežití, ale jen díky víře rodičů a její obrovské bojovnosti se její stav začal zlepšovat, až se úplně vyléčila. V podstatě se stalo něco, co nešlo jinak vysvětlit než jako zázrak.

Letošní sezónu vás trápilo zdraví a kvůli němu vám nevyšlo ani Mistrovství Evropy. Plánujete ještě letos nějaké závody?

Ne. Letos už nebudu závodit. Celou sezónu jsem se v podstatě trápila, bolela mě strašlivě achilovka a nemohla jsem se na tu nohu vůbec spolehnout. Mistrovství Evropy jsem běžela pod prášky, po kterých mi bylo navíc zle, což už nechci znovu podstupovat. Raději si tedy odpočinu, zregeneruji a uvidím, jak to půjde dál.

4. září 2018 od 16 hodin proběhne 2. ročník Hesu meetingu Zuzany Hejnové v Kutné Hoře. Zuzana Hejnová zde letos nebude v roli závodnice, ale moderátorky. Závodit zde budou nejmenší, ale i juniorské atletické naděje a elitní čeští atleti. Vstup je zdarma.

FOTO: Hesu

Začátkem září proběhne v Kutné Hoře 2. ročník Hesu meetingu, kde budou závodit jak malé děti, tak elitní čeští atleti. Na koho se letos můžeme těšit?

Moc mě mrzí, že tam letos nebudu sama závodit, nicméně tam určitě budu, a to i v roli komentátorky. Spolu s moderátorkou Kateřinou Nekolnou tak budu komentovat některé disciplíny.

Jinak 4. září na meetingu v Kutné Hoře budou k vidění nejrůznější souboje mezi kluky a holkami, například při skoku do výšky, kterého se zúčastní účastnice Mistrovství Evropy Michaela Hrubá a Jaroslav Bába, či sprint na 100 m a 100 yardů, na který je přihlášen sprinter Jan Veleba, Dominik Záleský či Marcela Pírková apod.

Z dalších disciplín pak budou k vidění různé tratě v překážkách, skoku do dálky či trojboj nejmenších.