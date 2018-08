Linda Humlová, Novinky

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je tu co nevidět. Do čeho obléknout svého malého školáka nebo školačku, aby jim to první den nejen slušelo, ale zároveň se cítili komfortně? Inspirujte se naším výběrem.

Slečny

První školní den si žádá něco navíc, proto se nestyďte své malé princezny pořádně vyparádit. Vsaďte na roztomilé dívčí šatičky v oblíbené barvě vaší ratolesti, aby si v tento významný den připadala nanejvýš sebejistě.

Skvěle poslouží i oblíbené úzké džíny, které se hodí zejména na chladnější rána. Doplňte je tričkem s kreslenou postavičkou nebo motivem z flitrů a zábavnými a hlavně pohodlnými botami. Co třeba růžové nazouváky se třpytkami?

Modré šaty s bílým vzorem, F&F, 99 Kč. Botasky, Zoot, 1239 Kč. Modré šaty, Zoot, 1199 Kč. Sandálky, Baťa, 399 Kč. Tričko, H&M, 299 Kč. Džíny, Zoot, 849 Kč. Růžové boty, Urbanlux, 899 Kč. Šaty s pírky, Zoot, 589 Kč. Tenisky, Baťa, 399 Kč

Další variantou, vhodnou zejména pro slečny, které se rády prohrabují ve vašem šatníku, jsou dospělácké a elegantní košilové šaty s úzkým páskem, který je umístěn v pase. Pod ně navíc mohou obléknout i kalhoty a přetvořit je tak na tuniku. Doplňte je teniskami či sandály a módním koženkovým křivákem, který outfit skvěle doplní a dodá mu šťávu.

Zleva, H&M, 399 Kč. H&M, 599 Kč. H&M, 599 Kč

Koženková bunda, H&M, 899 Kč. Boty s květy, F&F, 599 Kč. Khaki šaty, Zoot, 699 Kč. Sandálky, Zoot, 359 Kč. Růžové šaty, Zoot, 349 Kč. Košile, H&M, 599 Kč. Černé boty, Baťa, 999 Kč. Džíny, H&M, 599 Kč

Softshellové bundy, Kik, 279 Kč

Páni kluci

Na první školní den se pro chlapce hodí elegantní druh oblečení. Sáhnout tak můžete po košili, kterou lze doplnit šortkami nebo jednobarevnými kalhotami.

Pokud ale víte, že váš chlapec nevydrží ani chvilku stát v klidu a svačinu má ihned obtisknutou na tričku, klidně zvolte nějaké jednoduché, které doplňte slušivým spodkem a elegantními botami. Naopak se vyhněte veselým potiskům superhrdinů, které se hodí na méně oficiální události.

Khaki tričko, Zoot, 499 Kč. Béžové kraťasy, H&M, 299 Kč. Nazouváky, Urbanlux, 1170 Kč. Hnědé kraťasy, Zoot, 369 Kč. Bílé tričko, F&F, 99 Kč. Boty khaki, Urbanlux, 1670 Kč. Šedá mikina, Kik, 189 Kč. Kalhoty, Kik, 219 Kč. Botasky, Baťa, 799 Kč

Košile, H&M, 499 Kč

Košile, H&M, 349 Kč. Hnědé boty, Urbanlux, 1670 Kč. Modré kalhoty, H&M, 699 Kč. Tričko s pruhy, Zoot, 749 Kč. Modré šortky, H&M, 299 Kč. Nazouváky, Urbanlux, 1059 Kč. Mikina, Zoot, 1099 Kč. Šedé džíny, H&M, 599 Kč. Tenisky, Urbanlux, 1670 Kč

