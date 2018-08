bok, Novinky

„Můj otec byl Němec, matka skotská Angličanka,” uvedla Ketchumová pro New York Post. „Říkala jsem si, že by bylo zajímavé zjistit něco o své genetické etnicitě, jak se vše spojilo.”

Nakonec ale zjistila mnohem více, než vůbec očekávala. Na stránkách společnosti, která pro zájemce genealogické testy (slouží ke zjištění genetické etnicity a nalezení rodinných vazeb až o několik generací zpět) poskytuje a jejich výsledky zde pak i nechává k nahlédnutí, zjistila, že neexistuje žádná spojitost mezi ní a jejím otcem. Ba co víc, téměř dvě třetiny předků, které se podařilo dohledat, měly hispánská příjmení.

„Nejdříve jsem tomu nechtěla věřit. Pak jsem si znovu vše prošla a došlo mi to - bože, já jsem Hispánka. Celé roky jsem si myslela, že jsem po otci Němka, najednou se ale ukázalo, že mám zcela jinou etnickou příslušnost, protože můj otec vlastně nebyl můj otec,” cituje její slova server Daily Telegraph.

„Podívala jsem se do zrcadla a nevěděla jsem, kdo vlastně jsem. O každém Hispánci, kterého jsem pak potkala na ulici, jsem si pomyslela, zda to náhodou není můj bratranec,” popisuje své zážitky.

Hledání vlastního otce



Už tak dost nepříjemné zjištění nezlepšoval ani stav, že je jedináček a oba rodiče již zemřeli, neměla se tak na koho obrátit, aby jí řekl pravdu. Proto se znovu obrátila na stejnou společnost, od které si nechala udělat test, aby zjistila totožnost svého pravého otce. Ta dohledala, že jejím skutečným otcem byl muž jménem Bill Chavez ze státu Nové Mexiko a zemřel, když bylo Lindě 17 let.

Se změtí různých pocitů pak na internetu hledala někoho, kdo by sdílel podobný osud jako ona, a zjistila, že její případ rozhodně není ojedinělý.

„Nikdy mě nenapadlo, že jich bude tolik. Jsou všude po celé zemi, DNA hromadně odhaluje rodinná tajemství,” dodala.

Její slova dokládá i fakt, že byznys, který by se dal označit jako „rekreační genetika”, na tom nikdy nebyl lépe než v současnosti. Počet lidí, kteří mohou do různých testovacích genetických společností jednoduše poslat poštou vzorek slin - se jen v Americe do roku 2017 zdvojnásobil, mají více než 12 miliónů zákazníků. Podobný test, jehož cena se v Americe pohybuje kolem 100 dolarů (cca 2250 Kč), je možné si objednat i v Česku, uváděná cena je téměř stejná - 99 eur, tedy cca 2550 Kč.