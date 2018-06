Vždy minimálně 20 minut předtím, než vyjdete na slunce. Jde o to, aby se přípravek stačil vstřebat a opravdu fungoval, jak má. Přípravky by se měly správně nanášet na čistou, suchou kůži, a to v tenké vrstvě. Na jeden nátěr by mělo připadnout 35 gramů přípravku, tedy sedm kávových lžic přípravku! Jedná se o mnohem větší množství, než jsou lidé zvyklí používat! Nešetřete ani u přípravků ve spreji či na olejové bázi. „Pamatujte, že vysoce citlivá místa jako nos, rty, uši, zátylek či pěšinka vlasů jsou paradoxně sluníčku vystavena nejvíce – potřebují tedy intenzivnější ochranu. Náchylná ke spálení jsou také ramena, ale i boky, spodní část zad, nárty a zadní strana kolen,” upozorňuje Romana Šonková ze společnosti Nivea. I když budete mít voděodolné přípravky, nezapomínejte se znovu natírat při opakovaném koupání. V případě, že se nebudete koupat, pak každé dvě hodiny.