Linda Humlová, Novinky

Seriál vznikl na základě předlohy stejnojmenné knížky od novinářky Candace Bushnellové. Tato sloupkařka týdeníku New York Observer popsala osudy třicátnic a jedné čtyřicátnice, které řeší práci, vztahy, sex, módu, promiskuitu i mateřství tak mistrně, že se stala pro mnoho žen biblí a mužům otevřela dveře do komplikované ženské mysli.

Snímek ze seriálu Sex ve městě

FOTO: Profimedia.cz

Podívejte se, jak se změnili ústřední herci v průběhu dvaceti let od vzniku seriálu.

Carrie

Třiapadesátiletá herečka Sarah Jessica Parkerová je z pověstné čtveřice nejspíše ta nejznámější. Je často považována za módní ikonu, dokonce navrhla i několik sérií bot na vysokém podpatku, kterými byla ostatně pověstná i v samotném seriálu.

Její image zůstala téměř stejná. Stále nosí prosvětlené blonďaté vlasy, dře na své postavě a může se tak pyšnit figurou, kterou by jí záviděla i kdejaká dvacetiletá dívka. Nutno ale poznamenat, že pár kilo navíc by jí rozhodně neuškodilo a možná by jí to i vyhladilo hluboké vrásky v obličeji.

Filmová Carrie v podání Sarah Jessiky Parkerové

FOTO: Profimedia.cz

Sarah Jessica Parkerová dnes

FOTO: Profimedia.cz

Miranda

Stejně jako v seriálu, i v reálném životě je filmová Miranda nekompromisní, prudce inteligentní a nezávislá. Dvaapadesátiletá herečka Cynthia Nixonová je podruhé vdaná, tentokrát za ženu a angažuje se v ženských právech. To ji přivedlo i ke kandidatuře na post guvernérky v demokratických primárkách státu New York.

Její vzhled prošel několika velkými změnami. Proslulá zrzka se na veřejnosti ukázala i s vyholenou hlavou - nyní nosí krátké blonďaté vlasy, které ji zjemnily a omladily.

Filmová Miranda v podání Cynthie Nixonové

FOTO: Profimedia.cz

Cynthia Nixonová dnes

FOTO: Profimedia.cz

Samantha

Filmová Samantha byla pověstná svou zálibou v mužích, v reálném životě na ně měla spíše smůlu. Byla dvakrát vdaná, ani jeden svazek ji nedělal šťastnou. Údajně svou roli ve filmu nenáviděla a měla spory se Sarah Jessikou Parkerovou. Nedávno se také musela srovnat s neštěstím, kdy byl její bratr nalezen mrtev.

Jednašedesátiletá Kim Cattrallová, nejstarší ze čtveřice, v současnosti vypadá skvěle. Naučila se stárnout s grácií a z někdejšího sex symbolu se stala dáma s velkým D.

Filmová Samantha v podání Kim Cattrallové

FOTO: Profimedia.cz

Kim Cattrallová dnes

FOTO: Profimedia.cz

Charlotte

Možná vás překvapí, že filmová Charlotte, která byla ztělesněním jemnosti a ženskosti, je v reálu vyléčená alkoholička. Po skončení natáčení Sexu ve městě byla herečka Kristin Davisová k vidění například v seriálu Přátelé, pak jako by se po ní slehla zem.

To ale nic nemění na faktu, že vypadá ve svých třiapadesáti letech ze všech hereček rozhodně nejlépe. Stále má husté dlouhé vlasy a na jejím obličeji přibylo jen pár přirozených vrásek, které jejímu jemnému obličeji dodávají na půvabu.

Kristin Davisová dnes

FOTO: Profimedia.cz

Filmová Charlotte v podání Kristin Davisové

FOTO: Profimedia.cz

Pan Božský

Zajímá vás, jak vypadá Pan Božský dnes? Je to stále stejný krasavec, jen mu zešedla hustá černá hříva a přibylo několik, možná i desítek centimetrů v oblasti břicha. I tak má ale stále stejné charisma, jako měl v seriálu a na třiašedesát let vypadá podle nás dobře. Co myslíte vy, je Pan Božský stále tak božský?

Pan Božský (Chris Noth)

FOTO: Profimedia.cz

Chris Noth dnes

FOTO: Profimedia.cz