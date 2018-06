Linda Humlová, Novinky

Obleky už dávno nejsou doménou nudných úřednic. Pravdou je, že se z nich stal jeden z nejžhavějších trendů, který úspěšně přetrvává již několikátou sezónu.

Aktuální záležitostí jsou zkrácené obleky, což je spojení elegantního saka a krátkých kraťasů, které se skvěle hodí na letní parné dny, kdy musíte vypadat elegantně, ale zároveň se chcete cítit pohodlně.

Vyberte si model, který se bude nejlépe hodit k typu vaší postavy a uvidíte, že si jej zamilujete stejně rychle jako třeba herečka Meghan Markleová, nyní britská vévodkyně ze Sussexu, či zpěvačka Taylor Swiftová.

Podle celebrit

Některé ženy by mohly namítat, že zkrácená varianta dámského kostýmku se hodí zejména pro dámy, které se pyšní dlouhýma nohama, ale to není tak docela pravda. Šortky samozřejmě poutají pozornost na nohy, ale rozhodně neplatí, že i s pár kily navíc je nemůžete nosit. Vše je o správně zvoleném střihu, a to jak kraťasů, tak i samotného saka.

Pokud vás trápí silnější stehna, určitě zvolte sako v prodloužené variantě, které sahá alespoň do půlky stehen a schová tak jejich část. Co se týče samotných šortek, určitě zvolte volnější, které mají rovněž zeštíhlující účinky, navíc působí elegantním dojmem. Délku volte podle vlastní odvahy a soudnosti.

Meghan Markleová, vévodkyně ze Sussexu, si zamilovala kostýmky již v seriálu Suits (Kravaťáci).

FOTO: Profimedia.cz

Sako, 999 Kč. Šortky, 499 Kč. Obojí Reserved

FOTO: archiv firmy

Dalším tipem, jak odvrátit pozornost od stehen, je výrazný top, který do šortek zakasáte. Do práce to může být halenka ve výrazné barvě, na schůzku například top prádlového stylu s krajkou v dekoltu. Fantazii se meze nekladou, navíc díky klasickému saku se nemusíte bát, že by outfit působil příliš vulgárně.

Inspirujte se například Meghan Markleovou, nyní britskou vévodkyní ze Sussexu, která komplet na první fotce odlehčila obyčejným basic bavlněným tričkem, na druhé zvolila klasickou bílou košili, kterou ale rozepla o knoflíček více, aby poodhalila krajkované spodní prádlo.

Meghan, vévodkyně ze Sussexu a její dokonalé nohy.

FOTO: Profimedia.cz

Sako, 1999 Kč. Šortky, 899 Kč. Obojí Mango

FOTO: archiv firmy

Zpěvačka Taylor Swiftová naopak vsadila na velmi umírněný model, kterému dominoval šmrncovní oblek se vzorem, který doplnila ladícím psaníčkem a uzavřenými botami na vysokém podpatku. Třešničkou na dortu je pak červená rtěnka, která celý outfit ještě více zženštila. Líbí se vám?

I odhalené nohy mohou vypadat rafinovaně. Outfit podle zpěvačky Taylor Swiftové.

FOTO: Profimedia.cz

Kraťasy, Zara, 1299 Kč

FOTO: archiv firmy

Růžová i vzory

Pokud se vám tento styl oblékání líbí, ale nevíte, jaký kostým si vybrat, věřte, že obchody toho dnes nabízejí mnoho. Pokud vás například nesvazuje přísný dress code, doporučujeme vzdušný lněný oblek, který se skvěle hodí jak do odlehčeného kancelářského prostředí, tak na rande s partnerem. Stačí ho jen sladit s těmi pravými doplňky.

Do práce oblek spárujte s lodičkami do špičky na úzkém podpatku, na rande zvolte výrazný šperk, rtěnku či již zmíněný top s výstřihem. Na volnočasové aktivity se naopak nebojte nazout oblíbené bílé tenisky a obléci příjemné bavlněné tričko v barvě, která bude k obleku ladit.

Extravagantnější kousek, kterému vévodí výrazná barva či vzor, kombinujte s vysokými jehlami a nestyďte se vyrazit na jakýkoli večírek. Uvidíte, že s malým psaníčkem budete nepřehlédnutelná. Jen nezapomeňte namazat nohy, aby byly krásné!

Sako, 1599 Kč. Zara

FOTO: archiv firmy

Sako, 1999 Kč. Šortky, 799 Kč. Obojí Zara

FOTO: archiv firmy

Sako, 999 Kč. Šortky, 899 Kč. Obojí H&M

FOTO: archiv firmy