Linda Humlová, Novinky

Už několikrát jste se přistihla, že v obchodech saháte po stejných kouscích, které máte doma, a to i přesto, že vám nepřinášejí radost? Nebaví vás utvářet nové kombinace a experimentovat s barvami či věcmi, které jsou mimo vaší komfortní zónu? Pak nejspíš zažíváte šatníkové kóma. O co se jedná?

„Jde o rozpoložení, kdy se osoby, kterým by měla móda dávat radost, pocit svobody sebevyjádření a vědomí jasného ´proč´ oblékám to a to, stávají apatické. Jde o stav laxnosti, bez zájmu o širší kontext či hledání nových možností přístupu k módě. Stav, kdy nejsem spokojená, ale nevím, kde začít a nejraději bych vše z minuty na minutu vyhodila,” vysvětluje módní koučka a stylistka Kamila Vodochodská.

S tím souhlasí i stylistka Ali Callová: „Lidé mají tendenci podléhat svým zvykům, často jejich pozornost přitahují jednoduché kousky oblečení, nad kterými nemusí příliš přemýšlet a zároveň spadají do jejich komfortní zóny,” řekla pro magazín Bustle.

Pokud se potýkáte se stejným problémem, je čas se vrátit zpět na začátek, kdy vám móda přinášela radost a položit si následující otázky.

Jaké věci jste měla na sobě ráda?

V jakých barvách jste se cítila dobře? Které věci vám byly pohodlné? Co skvěle fungovalo v kombinaci se zbytkem oblečení? Jak chcete, abyste na lidi působila?

V záplavě těchto otázek se skrývá odpověď na to, jak si vytvořit svůj efektivní šatník plný osobitého, radostného obsahu, který se nemusí shodovat se současnými trendy, ani názory ostatních.

„Jakožto 'vědomý zákazník' jste totiž mnohem více než pouhý 'spotřebitel',” říká Kamila Vodochodská.

Tipy, jak se s kómatem v šatníku poprat podle Kamily Vodochodské Minimalizační amok bývá krátkodobé, dost zničující období, které ale nevyřeší zásadní problém. Dál budete do šatníku hrnout věci bez rozmyslu, buď zcela identických, nebo naopak zcela nesourodých stylů.

Minimalismus může být částí cesty, ale není řešením pro všechny a navždy.

Investujte do tvorby osobnostní koláže. Foťte si konkrétní oblečky (mohou být i zničené a před vyhozením, malé či naopak velké, nesedícího střihu či nepříjemného materiálu), které víte, že pro vás něčím fungují. Fotografie vytiskněte a vytvořte z nich koláž. Udělejte si poznámku, co byl důvod, proč jste danou věc měla tak ráda. Ať to byl vzor látky, detail spony na kabelce, délka a šířka sukně. Až se rozhodnete zajít s vlastním návrhem k šikovné krejčové, bude taková koláž nesmírně užitečná.

To, jak se chováme jako nakupující jedinec, je odrazem hodnot nás jako osobností. Kvalit, kterých si na naše vlastním těle, zdraví a životě vážíme, jaké etické a estetické hodnoty uznáváme.

Šatníkové kóma je jen etapa, malá část našeho života, která se nenápadně vkradla do šatníku. Pokud ji nebudete živit, zase z něj odejde.



Co vás čeká, když překonáte své nákupní (zlo)zvyky, staré pohledy na sebe samu a svou postavu i stereotypy nastavené módními magazíny, reklamními kampaněmi, okolím či svými obavami?

1. MEŠ (malý efektivní šatník)

Vytvoříte si svou vlastní osobitou kolekci, složenou z kombinace kvalitní konfekce (klidně upravené na míru), butikových a návrhářských značek, vintage či secondhandových kousků s těmi, které si sama navrhnete a společně s krejčovou zrealizujete na bázi vašich potřeb a požadavků.

2. Svoboda

Nebudete ztrácet čas a energii při rozhodování, budete znát fungující kombinace a stále je budete rozšiřovat. Budete umět vystihnout, co vám chybí ke zvýšení potenciálu vašeho šatníku.

3. Sebevědomá, silná osobnost

A později třeba i ikona, která bude inspirovat ostatní. Ta vzniká právě tehdy, kdy samy víme, kdo jsme a co nám sluší. Ptáte se někdy sama sebe, proč některé ženy doslova září? Sebevědomí, autenticita, jistota a jedinečnost jsou hodnoty, které za tím stojí. A právě takovou auru můžete i díky šatníku vysílat svému okolí a světu.

