Dcera Cindy Crawfordové jde ve stopách své matky

Asi těžko byste pohledali dívku, která má v modelingu našlápnuto lépe. Kaia Gerberová dostala do vínku to nejlepší od obou rodičů. Je totiž dcerou jedné z nejslavnějších modelek 90. let Cindy Crawfordové a bývalého modela a nyní byznysmena Rande Gerbera. Ve svých šestnácti letech má už na účtu tolik kampaní a odchozených přehlídek jako jiné modelky na vrcholu své kariéry.