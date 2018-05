lin, Novinky

Neperte ji příliš často

Mnoho žen si myslí, že jelikož je podprsenka součástí spodního prádla, musí se prát často. To je ale omyl. Praním dochází k opotřebení materiálu a snížení elasticity.

Odborníci z britského Good Housekeeping Institutu doporučují podprsenku prát nejlépe po třech až čtyřech použitích. Ideální je také používat speciální sáčky na delikátní a spodní prádlo, naopak se vyhnout používání sušičky.

Neuchovávejte ji v šuplících

Další zajímavostí je, že podprsenka by se neměla uchovávat v uzavřených šuplících, jak to dělá většina žen. V uzavřeném a malém prostoru totiž podle serveru Daily Mail nemůže dýchat a vinou potu dochází k zapařování. Ideální je pověsit ji ve skříni za střední část mezi košíčky, nikoli za ramínka, aby se nevytahala.

Vyberte si správnou velikost



Další chyba, kterou při výběru podprsenky ženy dělají, je ta, že neznají svoji velikost, popřípadě si myslí, že mají jinou, než je tomu ve skutečnosti. Ženy také často nakupují spodní prádlo online bez vyzkoušení a spoléhají na svou obvyklou velikost, která se ale mohla změnit vinou hormonů nebo změnou tvaru ňader. Nesedící podprsenku pak nenosí, nebo se snadněji ničí, protože se více namáhají některé její části. Jak si vybrat tu správnou?

Vše záleží na velikosti a tvaru ňader. Dámy s většími prsy například ocení podprsenky s vysokým tvarem košíčků, které jim poskytnou dokonalou oporu a dodají tvar. Tzv. balkonetky a vykrojené podprsenky zase sluší ženám s menšími ňadry.

Pokud nevíte, jaký tvar je pro vás ten pravý, nestyďte se vyzkoušet všechny, které v obchodech mají, až pak hledejte tu správnou velikost.

Co se týče obvodu, zde platí zlaté pravidlo dvou prstů. Podprsenka by neměla škrtit, ale zároveň by měla být poměrně těsná, protože vytváří 80 % celkové podpory. Pod zapnutou podprsenku by se měly vejít dva prsty. Košíčky mají perfektně sedět a kopírovat tvar vašich ňader. Poznáte to tak, že se nekrabatí, nevlní či jinak deformují poté, co si prsa v podprsence upravíte. [celá zpráva]