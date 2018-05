Vendula Presserová, Právo

Sušenky existují v každé kultuře. Britové k čaji chroupají zázvorové biscuits, Italové si k miniaturnímu espressu dopřávají stejně malinkaté amaretti. Španělé si pochutnávají na galletas, v Nizozemsku stačí požádat o koekje, u nás máme třeba oblíbená esíčka. Americké cookies, nejlépe v klasické podobě s kousky hořké čokolády, jsou však specifické a skoro až kultovní: vynikají hutnou, bohatou strukturou a užívaly si je generace dětí i dospělých.

Předchůdci amerických sušenek pocházejí z Nizozemska, název cookie je odvozen z už zmíněného holandského slova koekje, což znamená malý koláček. Však i Němci si rádi dopřejí dobrotu s názvem keks, který zdomácněl i u nás.

Věděli jste, že cookies přišly na svět v 7. století v Persii, původně sloužily k měření teploty v troubě, a že se jich v USA každý rok zkonzumují dvě miliardy? Ze všech nejoblíbenější jsou pak Oreos, vyráběné už více než sto let.

Sladká jednohubka z Massachusetts



Ačkoliv u klasických amerických pochoutek, jako jsou hotdog, grilovaný sýr nebo milkshake zůstává autor zahalen anonymitou, u klasických cookies s čokoládou tomu tak není. Na konci 30. let je upekli manželé Ruth a Kennet Wakefieldovi, kteří provozovali populární restauraci Toll House ve státě Massachusetts. O jejich vzniku se vyprávějí legendy: první čokoládová sušenka podle nich měla vzniknout poté, co majitelce restaurace došly ořechy, které původně do těsta dávala, a tak sáhla po čokoládě.

Další verze, již méně pravděpodobná, vypráví, že vibrace industriálního mixéru shodily do těsta dózu s kousky čokolády a kultovní sušenka byla na světě. Reálný příběh je ovšem o něco méně romantický: pracovitá a podnikavá Ruth tak dlouho experimentovala s moukou, cukrem, máslem a čokoládou, dokud výsledek nebyl dokonalý.

Sušenky oslazovaly každodenní život i cesty na válečnou frontu. Pro národ, který prošel velkou hospodářskou krizí, byly cookies ztělesněním luxusu, který si mnoho lidí předtím nemohlo dovolit. Jejich rozmach ještě umocnila druhá světová válka: cookies se přidávaly do cestovních zásob vojáků, kteří odjížděli do bojů ve vzdálené Evropě nebo v Tichomoří.

Čokoládové i s feferonkou



Dnes si cookies dopřává 95 % všech Američanů a jejich věhlas se šíří i v zámoří. Statistika říká, že průměrný Američan během svého života zbaští 35 tisíc kousků. Labužníci už také dávno nejsou odkázáni pouze na variantu s šupinkami z hořké čokolády.

Dnes již existují stovky druhů: kromě hořké také s mléčnou a bílou čokoládou, s ořechy, kakaem, hrozinkami, sušeným ovocem, skořicí, zázvorem, hřebíčkem a všemožným kořením.

„V poslední době jsou stále populárnější také slané cookies, například se sýrem, sušenými rajčaty nebo olivami. Svět cookies je zkrátka tak bohatý jako vaše fantazie,“ dodává Kristýna Hrubčíková z Receptyschuti.cz.

Nebojte se proto experimentovat. V tomto případě nejde o těsto, ve kterém je nutné na gram přesně dodržovat recepturu. K výhodám sušenek patří i to, že se v nich často objevují zdravé přísady, například ovesné vločky, ovoce, ořechy.

Také se nemusíte bát o výsledný tvar, ten zařídí fyzikální zákony: hrudky těsta se obvykle roztečou do pravidelného kruhu. Velikost také záleží na tom, jestli máte dost času a trpělivosti. Pokud ne, klidně udělejte pár větších obříků. Ty pak můžete zabalit dětem ke svačině do školy nebo si je dopřávat s tradiční sklenicí mléka k snídani. Vydrží několik dnů, a navíc vypadají báječně dekorativně, pokud je uložíte do vysoké skleněné dózy.

Vyzkoušejte recepty od Romany Böhmové, autorky blogu Na skok v kuchyni.

Sušenky z ovesných vloček

FOTO: Romana Böhmová Suroviny: 30 g hladké mouky, 40 g mandlové mouky, 40 g ovesných vloček, 1 lžičky kypřicího prášku do pečiva, 80 g třtinového cukru, 1 lžičky skořice, špetka soli, 70 g másla, 40 g medu, 1 lžíce Extra Jam Hamé meruňka, 20 ml smetany ke šlehání, několik kapek vanilkového extraktu, mandlové plátky

Postup: V misce promícháme hladkou mouku, mandlovou mouku, ovesné vločky, prášek do pečiva, třtinový cukr, skořici a sůl. V druhé misce rozpustíme máslo, do kterého přidáme med, meruňkový džem, smetanu a několik kapek vanilkového extraktu. Obě směsi smícháme a důkladně promícháme. Pomocí lžičky tvarujeme hrudky, mezi kterými necháváme na plechu dostatek místa. Sušenky ozdobíme mandlovými plátky. Pečeme na 180 °C asi 8 minut.



Čokoládové cookies s višňovou náplní FOTO: Romana Böhmová Suroviny: 125 g hladké mouky, 140 g třtinového cukru, 50 g másla, 20 g kakaa, 50 g kvalitní čokolády, 1 lžičky jedlé sody, 1 vejce, špetka soli, několik kapek vanilkového extraktu, višňový džem

Postup: Ve vodní lázni rozpustíme máslo, cukr, kakao a čokoládu. Po rozpuštění přidáme vejce a vanilkový extrakt. V druhé misce smícháme mouku s jedlou sodou a solí. Sypkou směs postupně přimícháme do čokoládové směsi a vypracujeme těsto, které necháme 30 minut chladit v lednici. Z těsta tvarujeme kuličky, do kterých palcem uděláme otvor, který vyplníme malým množstvím višňového džemu a kouskem těsta otvor uzavřeme. Kuličky pokládáme na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme 8–10 minut na 180 °C.



Sýrové sušenky s brusinkovým dipem

FOTO: Romana Böhmová Suroviny: 40 g celozrnné žitné mouky, 60 g ovesných vloček (rozemletých), 55 g másla, 30 g nastrouhaného parmazánu, 30 g sýru gouda, sezamová semínka

Dip: brusinky Hamé, špetka chilli, sůl

Postup: V míse smícháme mouku, ovesné vločky, parmazán a goudu. Máslo nakrájíme na kostičky a na vále z něj spolu se sypkými surovinami vypracujeme těsto. Těsto rozdělíme na 12 kousků, ze kterých tvarujeme kuličky. Na plechu vyloženém pečicím papírem je pak roztlačíme na placičky. Pečeme je asi 12 minut na 170 °C. Sýrové cookies podáváme s brusinkovým dipem, který připravíme smícháním uvedených přísad.