Jarní počasí bývá nevyzpytatelné – zatímco ráno mrzneme, odpoledne díky sluníčku odkládáme bundy a kabáty. A tak není od věci mít v zásobě kousky, které se hodí nejen do proměnlivého počasí. Tenký svetřík nebo padnoucí sako.

Ranní mrazíky vás nezaskočí

Spousta z nás se ráno zaraduje nad slunečními paprsky, vyrazí jen tak nalehko a pak venku mrzne. To je nejlepší cesta, jak dostat pořádnou rýmu. Proto se vyplatí mít ve skříni svetřík, který spolehlivě zahřeje, ale už nebude patřit do kategorie „zimní“, takže vám v něm nebude horko. Jaký vybrat?

Klasikou je samozřejmě svetr vlněný, nicméně na trhu najdete i kvalitní kousky ze syntetických materiálů nebo směsí. Záleží tedy na vás, který materiál vám bude příjemný a také, do kterého chcete investovat (vlněné svetry jsou o něco dražší).

Rozhodující je také vzor či barva svetříku. Pokud víte, že jej budete nosit především na formální příležitosti, či máte v práci přísnější dress code, volte raději neutrální či tmavší barvy a nepříliš výrazné vzory. Naopak pro neformální situace se skvěle hodí barvy veselé. Bát se nemusíte ani bílých svetrů, které jsou neutrální, a tak je se správnými doplňky užijete jak do práce, tak při jarních výletech.

1. Roxy Dances With Waves True Black, od 1 435 Kč

2. Loap Ginevra šedý, od 619 Kč

3. Roxy All This Is That angora, od 1 3994 Kč

4. GAS 585211 431722 White Wool, od 907 Kč

5. Desigual Jers Libra, od 1 799 Kč

Výběr jarního svetru byste měla přizpůsobit také tvaru své postavy. Ženám s rovnou či chlapeckou postavou budou slušet delší svetříky a zavinovací kardigany, nebo s páskem. Těm, kterým příroda nadělila souměrnou postavu typu přesýpací hodiny, pak svědčí klasické zapínací svetříky nebo projmuté, jež zdůrazní štíhlý pas.

Ženy s výraznějšími boky ocení svetry s výraznými prvky v oblasti rukávů či ramen (letošní volánky jsou ideální), ty s postavou typu „jablko“ by měly sáhnout po svetříku s výrazným dekoltem či límcem nebo páskem, které odvedou pozornost od výraznějšího bříška.

Klasika, která nestárne

Nezbytným kouskem jarního šatníku by mělo být také sáčko. Ačkoli ho má většina žen spojené spíše s formálními či pracovními situacemi, je velmi univerzální – využijete ho i k džínům nebo jarním šatům. A co víc, správně zvolené sako dokáže zakrýt případné nedostatky vaší postavy, a naopak skvěle zdůraznit její přednosti. Které tedy vybrat?

Pokud patříte k ženám s postavou tvaru přesýpacích hodin, opět sáhněte po kousku, který zdůrazňuje především pas. Délka saka by měla dosahovat asi do poloviny boků (do jejich nejširšího bodu). Ostatně sako této délky by měly volit ženy s výraznými boky. Ty si pak mohou pořídit i sako s výraznějšími rameny.

Pokud máte naopak výraznější ňadra, porozhlédněte se po saku s užším, ale delším dekoltem, který tuto partii opticky zeštíhluje. Rovný střih saka (pod zadek) mohou bez obav zvolit ženy s větším bříškem, mohou jej i převázat páskem. Ten je ostatně spojencem i žen s chlapeckou postavou – vytvoří totiž viditelnější pas.

1. Katrus K072 granátové, od 899 Kč

2. Favab Alen DRLV 02D SW šedé, od 2 702 Kč

3. Nife Z04 černé, od 909 Kč

4. Nife Z01 černé, od 829 Kč

5. Katrus K013 žluté, od 704 Kč

6. Figl M218 černé, od 912 Kč

Ačkoli obecně platí, že u klasického saka by vám délka rukávů měla dosahovat do ohybu zápěstí, letošní sezónu najdete na trhu spoustu modelů s rukávy tříčtvrtečními. Ty se hodí především pro neformální příležitosti a módní kombinace.

U barev opět záleží především na tom, k jakým příležitostem chcete sako nejčastěji nosit. Klasikou je černá či šedá, nicméně se nemusíte bát ani veselejších barev. Ostatně k jaru se rozhodně hodí. Nepodceňujte ani nejrůznější zdobení či aplikace, které mohou i jinak nudnějšímu saku vdechnout osobité kouzlo.

