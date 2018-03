Sedmadvacetiletá Jennifer také usiluje o vytvoření komise na podporu stejně mladých kolegyň, která by je chránila od jakéhokoli zneužívání.

„Například jedna z nich, velice štíhlá žena, měla kvůli roli zhubnout sedm kilo za dva týdny. Co má dělat, když pro tvůrce je taková věc normální? Tomu musíme my, kteří už máme více zkušeností, zabránit. Musíme proto dát hlavy dohromady a toto chování změnit,“ burcuje ostatní herce.

Jennifer Lawrenceová při letošním udílení filmových Oscarů

FOTO: Profimedia.cz

Problémy má Lawrenceová i s narušováním svého soukromí. Někdo se v roce 2014 dostal do jejího soukromého e-mailu a pak po internetu rozesílal fotografie Jennifer v rouše Evině.

„Bylo to takové zneuctění, že jsem se s tím dlouho nemohla vyrovnat. Teď kvůli tomu stojím před profesním problémem, který mi přináší nová role v thrilleru Rudá volavka (2018). Hraju v něm ruskou primabalerínu, kterou ruská tajná služba zneužije ve svůj prospěch. Protože musím matce zabezpečit lékařskou péči, nemám na výběr: buď zemřít, nebo se stát po sadistickém výcviku a proti své vůli profesionální volavkou. A tady je ten problém. Ocitám se v něm v erotických situacích, přestože jsem řekla, že se už takhle nikdy neobjevím. Je to však velice zajímavá role, a tak nejspíš poruším to, co jsem slíbila,“ svěřuje se.

Všechny své přednosti dokáže dokonale využít, jak v diskusích na sociálních sítích, tak především při ztvárňování zcela rozlišných postav, a to v akčních sci-fi, romantických komediích, v krimi, dramatech, tak i v thrillerech. A její okolí chválou nešetří.

„Když jsem s ní natáčel, zjistil jsem, že je geniální. A navíc si na nic nehraje, miluje legraci a netrpí hvězdnými manýry. Kromě talentu od boha je to normální holka,“ říká za všechny Donald Sutherland, její další slavný kolega ze zmíněných Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (2015).

V mysteriózní matce! (2017) vytvořila manželskou dvojici se španělským hercem Javierem Bardemem.

FOTO: Profimedia.cz

To, že je opravdu všestranná, potvrzuje od jednoho filmu k druhému. A jak se, aniž by kdy studovala herectví, naučila hrát? „Odmalička jsem především ráda fabulovala. Vymýšlela jsem nejrůznější báchorky a příběhy, byla jsem strašná lhářka, lhala jsem snad o všem, moje fantazie neznala mezí. Milovala jsem ty svoje výmysly tak, že jsem se do nich uměla vžít i ve škole, kam kvůli tomu často volali matku. Naši dělali všechno možné, aby mě od herectví odradili, ale mělo se to stát,“ říká s úsměvem.

Ve čtrnácti letech rodiče přesvědčila, aby ji vzali do New Yorku, kde se představila agenturám s mladými talenty. Pak už stačilo, aby si ji vyhlédl fotograf. Jakmile se se svou plavovlasou hřívou objevila v prvních reklamách, telefony se netrhly. Hrála v televizních seriálech a v osmnácti v prvním filmu Spálené životy (2008) s Charlize Theronovou. Dostala za něj na Benátském filmovém festivalu cenu pro nejlepší mladou herečku. Oscara získala za hlavní roli ve snímku Terapie láskou (2012).

„Když jsem začínala hrát, nemohla jsem si role vybírat. Dělala jsem konkurz na všechno, co mi přišlo do cesty. Zaplať pánbůh, že si mě vytipovaly nezávislé společnosti pro dramata, jako byly právě Spálené životy a Do morku kosti (2010). Měla jsem hned v začátku velikánské štěstí.“

Pak, jak říká, se ocitla v oku hurikánu. „Věděla jsem, že jakmile přijmu tak prominentní role, jako byla moje mutantka Raven v X-Menech a Katniss v Hunger Games, že to změní můj život. Jen jsem si chtěla být jistá, že když na ně kývnu, nebudu toho litovat. A nelituju,“ říká rozhodně.

Proto je nanejvýš zajímavé slyšet od této suverénní herečky to, co řekla po Rudé volavce známé moderátorce Oprah Winfreyové. „Poprvé po tom, co jsem dokázala po letech u filmu, jsem pocítila, co je to strach. Najednou mě přemohl s tím, že už víc diváky nezaujmu, najednou jsem se cítila nejistá,“ říká upřímně. Napětí, kterému se ve své profesi nevyhne, kompenzuje klidným soukromým životem.

Půvabná tvář luxusního módního domu Christian Dior

FOTO: Profimedia.cz

„Vždycky jsem byla domácký typ. Mé soukromí je docela nudné, skoro nikam nechodím. Mám ale úžasnou partu přátel, kteří nemají s filmem nic společného a kterým věřím. Kamarádíme se už léta. Ti mě vždycky usměrní. Nemám ani moc štěstí na muže. Chodila jsem přes rok s bezesporu geniálním režisérem Darrenem Aronofskym, s kterým jsme natočili film matka!. Jezdili jsme spolu dlouhé turné, kdy jsem se snažila být opravdu podporující partnerkou. On ale pokaždé i večer před spaním mluvil o matce! Už jsem to nemohla vydržet a jsem zase sama. Holt to se mnou zřejmě nebude v životě jednoduché,“ přiznává Jennifer Lawrenceová.