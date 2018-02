Rty zejména v chladném počasí vyžadují každodenní péči. Vždy je zapotřebí nejprve ze rtů odstranit všechny šupinky a odumřelé buňky, a to nejlépe pomocí speciálního peelingu či jemného kartáčku na zuby. Krouživými pohyby prstů či kartáčkem navíc rty dokonale prokrvíte, přičemž rty budou působit plnějším dojmem.

Na takto ošetřené rty pak ihned naneste balzám na rty, který se většinou během chvilky velmi dobře vstřebá. Pokud vás trápí velmi suché rty, použijte balzám i před usnutím. Při výběru balzámu přitom dbejte na jeho složení. Ideální je vsadit na přírodní ingredience s hydratačními složkami.

Zleva: 1. Astrid Extra pečující balzám na rty s D-panthenolem, 39 Kč; 2. Marionnaud Lip Balm Krycí balzám na rty, 117 Kč; 3. Labellino Pečující balzám na rty Raspberry & Red Apple, 119 Kč; 4. Balzám na rty eos Visibly Soft Coconut Milk, 179 Kč; 5. Éminence Citrusový balzám na rty, 649 Kč; 6. Oriflame Zázračný kelímek s růží Tender Care, 185 Kč; 7. Manufaktura Ochranný balzám na rty s výtažky z medu a rakytníku a bambuckým máslem, 115 Kč; 8. L’ Occitane BIO 100% bambucké máslo, 229 Kč; 9. Lush The Kiss - Lesk na rty, 265 Kč; 10. Lush The Kiss, Scrub na rty, cena: 245 Kč; 11. Maybelline Balzám na rty Baby Lips, 69 Kč

FOTO: archív firem

Poté použijte primer neboli podklad pod make-up. Existují jak speciální přímo pro rty, lze použít i běžný podklad pod make-up. Rty krásně vyhladí, prodlouží se životnost kontury i rtěnky. Také sjednocuje tón rtů.

Následně rty orámujte tužkou na rty, pokud možno ve stejném odstínu, jako je rtěnka, případně neutrálním odstínem konturovací tužky. Nesnažte se měnit tvar rtů, to je u výrazných barev náročné, raději okopírujte přirozenou konturu těsně pod hranicí rtů. Pečlivě dotáhněte linku až do konce koutků.

Zleva: 1. Dermacol Tekutá matná rtěnka Matte Mania, 199 Kč; 2. Maybelline Tekutá ultra matná rtěnka SuperStay, vydrží až 16 h, 199 Kč; 3. Yves Rocher Tekutá rtěnka s matným efektem, 289 Kč; 4. NYX Powder Puff Lippie, 239 Kč; 5. Elizabeth Arden Advanced Lip Fix Cream, 267 Kč; 6. Sensai Lip Base podkladová báze pod rtěnku SPF15, 579 Kč; 7. Bourjois Miraculous Contour Lip Liner - konturovací tužka na rty, lze použít i jako podkladovou bázi,179 Kč; 8. Douglas konturovací tužku na rty Lip Liner, 219 Kč

FOTO: archív firem

Klasickou rtěnkou můžete malovat rty jedním tahem. Pokud máte čas, nanášejte rtěnku pomocí plochého štětečku. Naneste barvu na obě strany. Úzkou hranou vymalujte konturu rtů, pak štětečkem otočte a širší plochou naneste barvu na celou plochu rtů. Rty otiskněte do kapesníku a přidejte druhou vrstvu. Opakujte tak dlouho, dokud pro vás barva nebude žádoucí.

U tekutých rtěnek je lepší rtěnku nanášet nadvakrát, a to směrem od středu do stran.

Zleva: 1. Luxusní rtěnka Rodin Red Hedy, Bomton, 950 Kč; 2. Yves Rocher Matná rtěnka Grand Rouge, 339 Kč; 3. LÓreal Paris rtěnka, 330 Kč; 4. Luxusní anti-ageing rtěnka značky Sensai, 1479Kč; 5. Marionnaud Be My Love Lipstick, 199 Kč; 6. L´Oreal Paris Color Riche La Belle Parisienne - limitovaná edice inspirovaná Paříží, 270 Kč; 7. Color Sensational Powder Matte od Maybelline New York, 159 Kč; 8. Clinique Pop Lip Shadow Cushion Matte Pudrová rtěnka, 527 Kč

FOTO: archív firem

Pokud chcete, aby vám rtěnka vydržela co nejdéle a pokud možno v syté barvě, pak použijte konturovací tužku jako podklad, a tedy jemnými čárkami vybarvěte celou plochu rtů. Rtěnka někdy lépe přilne, když rty před líčením napudrujete.

Tmavé, matné rtěnky mohou přidávat roky

FOTO: Profimedia.cz

Správný odstín



Když si nejste jistá s výběrem správného odstínu, pak rtěnku nejprve vyzkoušejte na bříšku ukazováčku, kde je odstín pokožky podobný přirozené barvě rtů.

Mějte na mysli, že příliš tmavé rty a matné, které jsou nyní velmi trendy, přidávají na věku a přísnosti. Ne všem mužům se líbí. Nepodléhejte tedy za každou cenu trendům a raději naslouchejte intuici.

Řídit se můžete ale i typologií od odborníků Porcelánová pleť – studené odstíny červené s nádechem do modra Světlá pleť – červená s růžovým podtónem, korálově červená, lehce růžové a broskvové rtěnky nebo s nádechem do oranžova. Tmavá pleť – teplejší červená s nádechem třešní, švestková nebo s nádechem do hněda.

K výrazným rtům již postačí jen decentní zvýraznění očí pomocí tenké linky a nabarvených řas.

FOTO: Profimedia.cz

Jestli toužíte po červené rtěnce, ale cítíte se v ní nejistá, pak zřejmě potřebujete čas, abyste si zvykla. Trénovat můžete i pomocí tónovacích balzámů.