Vizionáře Elona Muska zná na světě snad každý. Miliardář, vynálezce a filantrop je například zakladatelem společnosti Tesla, která vyrábí elektromobily, stál za internetovým platebním systém PayPal a jinými přelomovými společnostmi. Tentokrát ale bude řeč o někom jiném z této slavné rodiny – o jeho matce.

Maye Musková se synem, miliardářem Elonem Muskem

FOTO: Profimedia.cz

Devětašedesátiletá Maye Musková, stále úspěšná modelka, podle serveru The Sun svou kariéru odstartovala díky soutěži krásy v Jihoafrické republice, ve které to dotáhla až do samotného finále. Poté se provdala za svou lásku ze střední – Errola Muska, získala magisterský titul v oblasti zdravé výživy a začala se naplno věnovat modelingu. Největší úspěch ji přitom čekal až o pár desítek let později.

Maye Musková

FOTO: Profimedia.cz

Právě díky poznatkům z vysoké školy se i v důchodovém věku může pyšnit perfektní postavou a je živoucím důkazem, že i ženy se stříbrnými vlasy a vráskami na obličeji mohou být atraktivní a šik.

Maye Musková předvádí i na mole.

FOTO: Profimedia.cz

Mezi její osvědčené rady na krásu, které svěřila webu Wmagazine, patří: držet se dál od slunce, používat ochranný krém, pít dostatečné množství vody a pravidelně cvičit.

„Kůže je největší lidský orgán. Když se snažíte jíst zdravě například kvůli tomu, že máte problémy se srdcem, játry či ledvinami, odrazí se to pozitivně i na tom, jak bude vypadat vaše pokožka,” řekla pro Instyle Maye Musková a dodala, že ona sama je spokojená vegetariánka.

Krása kvete v každém věku.

FOTO: Profimedia.cz

Maye Musková na červeném koberci

FOTO: Profimedia.cz