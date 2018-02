Dovolená na horách je skvělou příležitostí, jak se odpoutat od všedních starostí, a ještě udělat něco pro svou fyzičku. Ovšem k tomu se rozhodně vyplatí pořídit si kvalitní výbavu.

Královna sjezdovky

Sjezdové lyžování u nás patří k vůbec nejoblíbenějším sportům. Říkáte si při pohledu na svou lyžařskou výbavu, že je letos už vážně na čase ji obnovit? Pak máte nejlepší příležitost. Na co se určitě zaměřit?

Nákup nových lyží se může zdát jako hlavolam. Zdaleka totiž už nezáleží jen na tom, jak jsme vysoké. Svou roli hraje také styl jízdy nebo úroveň našich dovedností na lyžích, ale například i terén, v němž se pohybujeme. Pokud lyžujete na klasických upravených sjezdovkách, budou pro vás nejlepší slalomky či obřačky.

Jestliže terén střídáte a nepatříte mezi náročné sportovkyně, oceníte v podstatě univerzální allaround lyže vhodné prakticky na jakýkoli povrch. Jste-li milovnicí freestylu a náročného terénu, pak sáhněte po lyžích typu allmountain.

Důležitým kritériem pro výběr lyží je rovněž jejich tvrdost. Začátečnice či rekreační lyžařky ocení spíše měkčí lyže s kompozitovým jádrem, naopak sportovkyně tělem i duší, pro něž je lyžování prakticky druhou chůzí, by měly investovat do tvrdších lyží (většinou s dřevěným jádrem).

Již zmíněná výška lyžařky samozřejmě také hraje svou roli. Délku lyží určuje však nejen ona, ale také typ tohoto sportovního náčiní. Například slalomky by měly být o 10 až 20 cm kratší, než je výška lyžařky, obřačky o 5 až 10 cm a allaround lyže pak o 10 až 15 cm. Na internetu najdete přehledné tabulky, díky nimž odhalíte vhodnou délku pro typ lyží, který si chcete koupit. To samé platí i pro radius jednotlivých lyží. Obecně lze nicméně říci, že čím je radius kratší, tím točivější lyže.

Na trhu najdete rovněž lyže určené přímo pro ženy. Jsou konstruovány tak, aby se lyžařkám snadno ovládaly, většinou jsou i měkčí (záleží samozřejmě na typu). Vhodné jsou na většinu povrchů. A co jistě potěší každou ženu, jsou většinou i designově propracované.

1. Dámská Kilpi Lena-W, od 4 799 Kč

2. Fischer RC PRO W 90 Thermoshape 2016/2017, od 4 590 Kč

3. Salomon Icon White, od 1 990 Kč

4. Halti Venni kalhoty, od 4 950 Kč

5. Uvex Downhill 2000, od 1 746 Kč

6. Leki Blue Bird Vario S 6366872 16/17, od 2 584 Kč

7. Rossignol Famous 4 + Xpress W 10 2017/18, od 8 290 Kč

Hory na prkně

Propadla jste snowboardingu, nebo si říkáte, že je nejvyšší čas klasické lyže vyměnit za jediné prkno? Při výběru snowboardu je třeba zaměřit se na základní kritéria, jež zajistí, že si budete jízdu opravdu užívat a nenadřete se při ní ani o chlup víc, než je nutné. Začněme typem prkna podle toho, kde a kdo na něm bude jezdit. Začátečník ocení univerzální allmountain (je univerzální, i co se terénu týče), do volného terénu se hodí typ freeride, na sjezdovku alpine a pro nejrůznější „triky“ v parcích pak freestyle.

A jak je to s délkou prkna? To by mělo jezdci či jezdkyni sahat přibližně po bradu (záleží na typu), nicméně svou roli hraje i vaše hmotnost. Zkuste si proto před nákupem raději najít orientační tabulku ukazující vztah váhy jezdce a délky snowboardu.

Důležitým parametrem je i šířka prkna – ta je dána především velikostí vaší boty. Budete-li mít prkno příliš široké, zbytečně se při obloucích nadřete, naopak úzké prkno, na němž vám boty přečuhují, zajistí spoustu pádů.

Podobně jako lyže, i snowboard má různé úrovně tvrdosti, a to podle materiálu jádra. Začátečnice by měly sáhnout spíše po měkčích prknech, naopak zkušené jezdkyně milující agresivní jízdu ocení spíše tvrdé prkno. Ohlídejte si rovněž prohnutí snowboardu – zatímco typ rocker se hodí spíš pro začátečnice, camber pro zkušené jezdkyně. Mimochodem, snowboard se již prodává s předvrtanými otvory pro vázání – proto si dejte pozor, aby se typ vašeho vázání hodil k upevnění právě na vámi vybrané prkno (a naopak).

1. POC Retina Big Comp Hexane Yellow, od 2 779 Kč

2. POC Auric černá, od 2 450 Kč

3. Burton Deja Vu Flying V 2017/2018, od 9 315 Kč

4. Horsefeathers Nela Klaudia, od 2 679 Kč

5. Horsefeathers Floria Heather Peach, od 2 599 Kč

6. Burton Mint Tan 2017/18, od 4 309 Kč

Nejen pro parádu

Ovšem nejen kvalitní výbava ve smyslu sportovního náčiní je na horách důležitá. Do náročných a mrazivých podmínek se samozřejmě hodí mít i vhodné oblečení. Obuv závisí na lyžích nebo snowboardu, podcenit byste ale neměla ani ostatní svršky.

Při pohybu na horách oceníte funkční spodní prádlo, které nejen dokonale hřeje, ale také odvádí vlhkost, takže se vám nestane, že prochladnete, jakmile se zpocená ze sjezdovky zastavíte na čaj. Vhodná jsou nejen nejrůznější trička z termo materiálu, ale také například legíny. A nezapomeňte ani na speciální sportovní ponožky. Další vrstvu by měla tvořit sportovní mikina nebo svetr – ideálně také z funkčního materiálu, který je prodyšný, ale zároveň zajistí, že nebudete mrznout.

Svrchní vrstva je samozřejmě tvořena lyžařskou bundou a lyžařskými kalhotami. Jejich výběru byste měla věnovat náležitou pozornost. Která kritéria jsou nejdůležitější? Především si pohlídejte, aby byly kalhoty i bunda nepromokavé, ale zároveň prodyšné. Obojí vám musí dokonale padnout, ale zároveň se vám v oblečení musí pohodlně pohybovat. Oceníte také praktické „vychytávky“ jako kalhotové manžety proti sněhu nebo vnitřní rukávy u bundy.

Nezapomeňte ani na kvalitní rukavice a čepici, případně nákrčník. Při jízdě na lyžích a snowboardu nikdy nepodceňujte bezpečnost. Samozřejmostí je tedy nákup kvalitní a přesně padnoucí helmy, lyžařských brýlí a některých bezpečnostních prvků (chránič páteře apod.).

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.