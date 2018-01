Vybíráme zimní kabát. Jen na barvě nezáleží

Zima k nám byla, tedy co se opravdu tuhých mrazů týče, zatím poměrně shovívavá. Ovšem to neznamená, že o sobě ještě nedá pořádně vědět! A tak je nejvyšší čas pořídit si do svého šatníku kabát či bundu, které opravdu zahřejí.