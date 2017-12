„Myslím si, že lidé a jejich psi jsou šťastnější, když mohou být spolu,“ říká Chelsea Brownridgeová. Winstona, kvůli němuž se vrhli do byznysu, popisuje jako živého pejska, takovou pouliční směs, v jehož těle kolují geny temperamentního teriéra.

Partneři se ho kdysi ujali jako nalezence. Proto si je dodnes až úzkostlivě hlídá a bez nich velmi trpí. I několikaminutové odloučení, kdy potřebují nakoupit, se tak mění v malé drama. New York – konkrétně jejich čtvrť Brooklyn – nebyl na podobné mazlíčkovy psychické stavy vůbec připravený. Začali tudíž pátrat, jak situaci zlepšit. Při procházkách navíc zjistili, že problém řešívají další oddaní chovatelé.

Dokonalý domov

Otázka: Kam s Winstonem? se vracela do jejich domácnosti téměř každý den. Během večerů, kousek po kousku, poskládali v uplynulých měsících unikátní řešení psích traumat z odloučení. Vymysleli sdílenou chytrou psí boudu kombinující tradici s nejmodernějšími technologiemi. Nazvali ji Dog Parker.

Při jejím vývoji nepodcenili sebemenší zdravotní, technický či technologický detail. Sestavení domečku konzultovali s desítkami odborníků. Právě díky těmto radám i vědeckým inovacím fungují domečky jako důmyslný úkryt do nepohody.

Jejich dočasným obyvatelům není uvnitř ani zima, ani horko. Na páníčky čekávají v pokojové teplotě, v prostředí kolem 20 stupňů Celsia. Mají také stálý příliv čerstvého vzduchu, aby se jim dobře dýchalo. Aby bylo dokonale čisto, zase zajišťují UV světla zabíjející bakterie, viry a plísně.

Vynálezci počítali předem i s možností, že azyl najde v boudě rovněž temperamentnější jedinec, proto ji nechali zhotovit z materiálů odolných drápkům a zubům. A v neposlední řadě na to, jak se čtyřnožec právě cítí, dohlíží bedlivě webkamera.

Kartička a aplikace

Aniž by to majitelé Winstona čekali, nápad se v Brooklynu velmi rychle ujal. „Daří se nám. Prostředí, které vychází vstříc psům, umožňuje i větší tržby místním malým podnikatelům. Sami nás oslovují a prosí o umístění našich dog parkerů,“ tvrdí Brownridgeová s tím, že stojí-li netradiční domek před určitou provozovnou, její majitelé vědí, že přilákají více zákazníků.

Zdá se vám tvrzení odvážné? Ani zdaleka. Mnozí chovatelé své mazlíčky opatrují jako členy rodiny. Neváhají za ně opravdu hodně utrácet. I díky téhle skutečnosti stojí teď v brooklynských ulicích téměř padesát sdílených chytrých bud. Další přibydou příští rok.

O tom, zda jsou právě volné, se může každý zájemce o službu dozvědět přes chytrý telefon. Právě on je jakýmsi klíčem k systému. Stačí si do něj zdarma na webových stránkách dogparker.com stáhnout příslušnou aplikaci. Její součástí je i mapa, v níž se dozvíte, kde se boudy konkrétně nacházejí, zda jsou právě plné, či prázdné.

K otevření těch volných pak slouží klientům speciální kartička. Za každé použití ultrachytrého domečku je posléze stržena jejímu majiteli drobná částka z předem zaplacené sumy.

Nutno uvést, že sdílená bouda slouží spíš malým a středně velkým psům. Vysoká je necelých sto dvacet centimetrů, dlouhá 85 cm a široká něco málo přes 76 cm. Vlkodavy a jiné velikány tak rozhodně nepojme.

Maximálně čtvrthodinka

Americká novinka záhy po uvedení na trh rozdělila majitele psů na dva tábory. Jedni ji označují za velmi užitečnou, druzí nad ní nevěřícně kroutí hlavami a tvrdí, že svého čtyřnožce by nikdy do ničeho podobného nezamkli.

Patříte-li k první skupině, tedy k nadšencům nové služby, bydlíte-li v Brooklynu a potřebujete-li si sem tam odskočit na rychlý nákup, na drink, do baru, možnost použít dog parker jistě uvítáte. Za jednu minutu „ubytování“ psíka zaplatíte dvacet centů, tj. něco málo přes čtyři koruny. Běžná délka jednoho užití boudy se přitom podle dosavadních statistik pohybuje mezi pěti až patnácti minutami.

A jak nejčastěji na vynález reagují Newyorčané, co psy nemají? Většinou se prý s údivem ptají, zda s těmi pár minutami osamění má problém „spíš pes, nebo jeho psychicky nedozrálý majitel, případně majitelka“. Objevily se dokonce již sázky, jak rychle firma zkrachuje.

Jedno je však jisté. Novinka se může brzy rozšířit z New Yorku do světa, o čemž svědčí zájem o stánek společnosti Dog Parker na listopadovém veletrhu Smart City Expo World Congress v Barceloně představující světové technologické novinky. Chelsea Brownridgeová a Todd Schechter na tamním výstavišti patřili k hlavním mediálním hvězdám. O úspěch se zasloužil zejména Winston, kterého neváhali do katalánského města přivézt z USA. Temperamentní voříšek pak na výstavišti zájemcům někdy nadšeně, jindy trošku otráveně předváděl, jak mu je v chytré boudě krásně.