Ten nejvhodnější čas pro relaxační koupel je večer, chvíli před spaním. Voda by měla mít 37 až 40 °C a celá koupel by měla trvat ideálně půl hodiny.

Pokud si chcete koupel skutečně užít, pak si dopřejte kvalitní pěnu do koupele, která utvoří nejen krásné bublinky, ale také příjemně voní a obsahuje přísady, které mají pečující účinky na pokožku. Teplá voda totiž jinak pokožku velmi vysušuje a bez těchto přísad ji při dlouhé koupeli můžete poškodit.

Výhodou kvalitních pěn, olejů či koupelových šumivých bomb je, že po samotné koupeli se již nemusíte mazat tělovým mlékem či olejem, protože pokožka je již hydratovaná a vyživená právě díky obsaženým přísadám.

Zleva: 1. Dove Krémová pěna do koupele s bambuckým máslem a vanilkou Purely Pampering (Caring Cream Bath) 500 ml, cena: 109 Kč; 2. Manufaktura Antistres výživná koupel s vřídelní solí, mandlovým olejem a levandulí, cena: 155 Kč; 3. Mléko do koupele L´Occitane Terre de Lumière přemění vodu na lázeň s mléčně zářivým závoj a potěší tak vaše tělo i mysl, cena: 595 Kč; 4. Lush Christmas Sweater - koupelovou terapii se sicilskými citrony a prášky z hořčice a zázvoru, které pomáhají uklidnit namožené svaly a pohladí na duši. Koriandrová semínka a hřebíček dodají tu správnou těčku a příjemně okoření den obdarovaného, cena: 159 Kč; 5. Yves Rocher Šumivá tableta do koupele Mandle & květ pomerančovníku zklidní pokožku i duši, cena: 39 Kč

FOTO: archív firem

Olejová koupel



Pro naprosté uvolnění napětí a stresu je dobré si přidat do koupele přírodní éterické oleje jako bergamot, růže, skořice, levandule, rozmarýn či santalové dřevo.

Jste-li nachlazení, pak upřednostněte bergamot, břečťan nebo mátu peprnou, budete překvapeni okamžitou úlevou.

Příjemné a účinné mohou být i jiné éterické oleje, vždy nejvíc záleží, co vám samotným bude vonět.

Vůni v koupeli pak můžete podpořit i vonnou svíčkou či aromalampou se stejnou vůní.

Olejovou koupel lze vychutnat i tak, že přípravek naneseme přímo na tělo a v teplé vodě jej necháme pomalu uvolňovat. V každém případě však pozor na předávkování, aby relaxace neskončila nevolností.

1. Kneipp Dárková sada olejů do koupele 6 x 20 ml - Základem olejových lázní Kneipp je přírodní rostlinný olej lisovaný za studena a silice, které tvoří 38 % z celkového složení. Silice pronikají skrze kůži a dýchací cesty do organismu, kde blahodárně působí na tělesnou i duševní stránku, cena: 209 Kč; 2. Comfort zone tranquillity oil - pečující, vyživující aromatický tělový a koupelový olej italské profesionální spa kosmetiky poskytuje výživný a relaxační účinek, cena:info v saloně; 3. Nivea Pečující olej do koupele Beauty Oil 250 ml - s obsahem 87 % cenných přírodních olejů, vyživuje, zjemňuje, chrání před vysušováním, má příjemnou vůni, posiluje přirozenou obrannou funkci pokožky, cena: 199 Kč; 4. Fikkerts Pěna do koupele - Levandule a Jetel, 500ml - Aroma levandule a jetele se doplňují a čistí mysl od problémů všedního dne, Demdaco, cena: 272 Kč; 5. Marionnaud - Grenade Passion Milky - olej do koupele 250 ml - Magická relaxační koupel pro chvíle dokonalého klidu, cena: 299 Kč

FOTO: archív firem

Koupelové soli

Koupelové soli, zejména ty s obsahem soli z Mrtvého moře, jsou výborné pro problematickou pokožku a pak také pokožku s atopickým ekzémem. Sůl je bohatá na minerály a stopové prvky, které posilují pokožku, napomáhají hojení a působí proti celé řadě kožních problémů.

Zleva: 1. Manufaktura Výživná olejová koupel se solí z Mrtvého moře a mandlovým olejem - pro dokonalou relaxaci - obohacena o sůl z Mrtvého moře, která má protizánětlivé, uklidňující a regenerační účinky, cena: 159 Kč; 2. Les Fleurs de Bach Koupelová sůl zklidňující, 300 g - Bachovy esence působí blahodárně na celý organismus a běžnou koupel tak promění v relaxační rituál, cena: 592 Kč; 3. Ahava Přírodní minerální koupelová sůl z Mrtvého moře 250 g, cena: 150 Kč; 4. Gernétic koupelová sůl terapie mořskými krystaly posilující celkové zdraví 400 ml - působí jako sedativum, antiseptikum a antibakteriální látka, odstraňuje či zmírňuje otoky (dolních končetin), uvolňuje křeče a bolest kloubů, cena: 722 Kč

FOTO: archív firem