Sexy převlek



Halloween ženy často berou jako záminku pro to, aby se navlékly do co nejvíce odvážného a sexy oblečku, u celebrit to platí dvojnásob.

V letošním roce slaví návrat převlek Lary Croft (fiktivní postava, hrdinka počítačových her), který je efektivní a poměrně nenáročný na přípravu. Stálicí jsou pak princezny a masky divokých „koček”.

Zleva modelka Ophelie Guillermandová jako Lara Croft, hotelová dědička Paris Hiltonová jako princezna Jasmína, modelka Alexina Grahamová jako tygřice.

FOTO: Profimedia.cz

Kontaktní čočky jsou efektivním doplňkem. Na fotografii v podání modelky Marie Borgesové.

FOTO: Profimedia.cz

Masku můžete vytvořit i pomocí líčidel, tak jako to udělala modelka Alla Kostromichova.

FOTO: Profimedia.cz

Retro je zpět

Pokud hledáte nenákladný kostým, který přesto zaujme, poohlédněte se po starších kouscích ve vaší nebo maminčině skříni a vytvořte si vlastní a originální retro kostým. Můžete jít například za slavnou modelku Twiggy, disko tanečnici nebo třeba jedinečnou herečku Marilyn Monroe!

Zleva modelka Kaia Gerberová v retro převleku, právnička Amal Clooneyová a modelka Cindy Crawfordová jako disko tanečnice a modelka Karlie Klossová jako Marilyn Monroe.

FOTO: Profimedia.cz

Odvažte se



Chcete se stát hvězdou každé halloweenské party? Zavítejte do nejbližšího obchodu s maskami a vyberte si nějakou obzvláště strašidelnou. Nebo pobavte celou partu a pořiďte si nafukovací oblek, na který budou všichni dlouho vzpomínat.

Nebojte se experimentovat, Halloween je jediný den v roce, kdy se můžete opravdu vyřádit a vyvenčit své alter ego.

Zleva modelka Daniela Lopezová jako strašidlo. Modelka Natalia Vodianova se oblékla do balónků. Návrhářka Jenna Lyonsová jako zelený panák.

FOTO: Profimedia.cz

Modelka Anja Rubiková jako mrtvá nevěsta

FOTO: Profimedia.cz