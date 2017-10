Pravidelné čištění pračky



Nové pračky mají většinou program na vlastní čištění, který je zapotřebí v pravidelných intervalech zapínat. U starších modelů by čištění mělo fungovat tak, že pračku necháte zcela prázdnou, případně do ní vložíte jeden kus prádla, přidáte speciální přípravek na čištění praček, ocet či bělidlo, pračku zapnete na vysokou teplotu a necháte proběhnout jeden prací cyklus.

Je třeba pečlivě vymýt i nádobu na prášek. Po praní ji vyjměte, vypláchněte a nechte uschnout, přinejmenším ji nechte vysunutou.

Zkontrolujte i gumové těsnění - pokud jsou zde usazeniny, odstraňte je pomocí kartáčku, sava či jedlé sody a octa.

Mezi základní péči také patří alespoň dvakrát ročně čištění filtru. Zanesený filtr totiž může ucpat odtokovou hadici, která vede špinavou vodu z pračky ven. V pračce se pak zachytávají nečistoty a drží plísně, které mohou způsobovat zápach prádla po vyprání i případné kožní problémy.

Údržba není těžká. Filtr stačí dle návodu z pračky vyjmout, opláchnout horkou vodou, a pokud je třeba, usazeniny vydrbat kartáčkem.

Pokud máte doma tvrdou vodu, pak jednou za dva měsíce zkontrolujte topnou spirálu. Může být zanesená vrstvou vodního kamene a nečistot. Proto je dobré pračku pravidelně odvápňovat.

Zleva: Savo čistič pračky. Odstraňuje zbytky pracího prášku, vodní kámen a další usazeniny a pračku příjemně provoní, cena: 73 Kč; HG 174 - rychlo odstraňovač vodního kamene 500 ml. Velmi efektivní přípravek odstraňující nánosy vodního kamene, vyvinutý speciálně pro čištění spirál v horkovodních přístrojích, cena: 220 Kč; AVA odstraňovač vodního kamene 250 g. Odstraňuje šetrným rozpouštěním bez narušení povrchů vodní kámen z varných nádob, čajníků, kávových konvic, překapávačů a praček. Přípravek je netoxický, cena: 43 Kč; Dr. Beckmann vůně na prádlo Ranní svěžest pro pračky a sušičky 250 ml - díky speciální technologii uvolňuje vůni postupně a provoní vaše prádlo i dlouho po vyprání a během nošení. Vůně neobsahuje změkčovadla, je tak vhodná pro všechny textilie včetně mikrovlákna, funkčního prádla, cena: 104 Kč

Správné množství prášku

Rozhodně neplatí: čím více prášku, tím lepší vůně. Velké množství prášku maximálně způsobí, že se všechen pořádně nerozpustí a ulpí na prádle, což může způsobit jak skvrny, tak zápach prádla.

Špatně je ale i malé množství. Proto je důležité sledovat návod na každé etiketě pracího prášku, kde je napsáno, jaké množství prášku je zapotřebí na konkrétní množství prádla, a to dodržovat.

Zleva: Persil Power-Gel Freshness by Silan. Poskytuje zářivou bělost vašeho prádla, zabraňuje šednutí i po několika praních a přináší příjemnou dlouhotrvající svěžest vašeho prádla, cena: 199 Kč; Silan Suprême Glamour 48 praní 1200 ml. Aviváž s dlouhotrvající jemnou francouzskou vůní, cena: 109 Kč; Ecoegg Vajíčko do sušičky Svěží bavlna - urychluje sušení prádla, navíc obsahuje tyčinky, které obsahují esenciální oleje, které prádlo rozvoní, cena: 390 Kč; Millefiori Laudry Jonquille aviváž - velmi příjemná květinová vůně narcisu s tóny kosatce, šťavnatého jablečného pyré a grenadiny pohladí vaše smysly a navodí pocit romantiky a svěžesti, cena: 429 Kč; Millefiori Laudry Osvěžovač tkanin Perla 250 ml - slouží k okamžitému osvěžení tkanin a dodání pocitu 100% čistoty. Pohlcuje pachy. Vůně vydrží na oblečení celý den a neruší váš parfém. Sprej se hodí i na záclony či potahy sedaček v autě. Efektivní je na zatuchlé oblečení nebo to, které dlouho leželo ve skříni, cena: 249 Kč

Správné množství prádla

V každém návodu pračky je napsáno, pro jaké množství prádla je určena. I když se do bubnu zajisté vejde prádla víc, vždy se větší množství odrazí na kvalitě vyprání, ale také na vůni prádla. Proto nikdy neplňte buben na maximum, ponechte v něm alespoň nějaký prostor.

Včasné vyndání vypraného prádla z pračky

Nejčastější chybou je, když ponecháme prádlo v pračce po vyprání příliš dlouho. Může tzv. zatuchnout již po několika hodinách. Pokud už se tak stane, pak raději prádlo ještě jednou vyperte a k pracímu přípravku přidejte 100 ml octa. Poté ho nechte pořádně vyschnout.

Otevřená pračka po praní

Po praní nechte pračku vždy otevřenou, aby mohla pořádně vyschnout, stejně tak nádobku na prášek. Jen tak se vyhnete plísním, které se mohou v pračce tvořit.

Správné sušení

Aby prádlo vonělo, je potřeba ho správně a rychle vysušit. V létě to není nijak složité, v zimě se vyplácí sušička. Jakmile se prádlo suší příliš dlouho, pak nejen že nevoní, ale doslova zapáchá.

Někdy ale prádlo nevoní ani ze sušičky. I zde platí podobná pravidla jako u pračky. I sušičky je zapotřebí pravidelně čistit, nechat po sušení otevřené a po každém sušení vylévat nádobku s vodou. Vyplatit se může i použití speciálních vůní do sušičky.