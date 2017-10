Paříž a móda k sobě patří od nepaměti - nenabízelo se tak jiné město, kde by se dala proměnit jedna z nejfrekventovanějších ulic v módní molo. Místo aut oblíbenou třídu Champs-Élysées v čele s Vítězným obloukem obsadily známé modelky a významné celebrity z celého světa.

Účelem celé akce bylo dostat exkluzivní módu mezi běžné smrtelníky, kteří většinou nemají možnost dostat se na velkolepé přehlídky v rámci Týdne módy v Paříži, který zde nedávno proběhl.

„Tato show je v mnoha ohledech unikátní. Za prvé, je to jedinečné spojení módního a kosmetického průmyslu např. značky Balmain a L'Oreal. A za druhé to, že přehlídka byla dostupná doslova všem, nejen elitám v módních domech. To je také důvod, proč jsem s přehlídkou souhlasila,” řekla herečka Jane Fondová pro Reuters.