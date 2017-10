„První tetování jsem si nechal udělat na začátku 90. let. To letěla černá, hlavně ornamenty. Čím jsem byl starší, tím víc se mi to nelíbilo, nic podobného už nikdo nenosil. Nejhorší bylo léto, kdy všichni moje příšerné tetování viděli,“ říká Pavel, jemuž už tři roky zdobí ruku tetování zcela jiné.

Cover



Nejjednodušší způsob, jak se kresby na kůži zbavit, je nechat si ji překrýt novou. Tatéři tento úkon označují jako cover.

„Občas musím některé covery odmítnout. Takzvané tribaly - sytě černá tetování - moc překrýt nejdou. Někdy se to povede, ale moc tatérů se do toho nehrne. Podobně je to například i s covery jizev,“ říká tatér Tomáš z pražského studia Institute of Tattoo.

„Je lepší, pokud si lidi před coverem zajdou alespoň jednou či dvakrát na laser. Tetování trochu vybledne a dá se lépe překrýt,“ dodává. „Mimochodem, v současnosti především u něžného pohlaví frčí barevná technika aquarel.“

Laser



Odstranit obrázky laserem může buď samotný tatér, nebo odborník na plastické chirurgii.

„Klient musí počítat s tím, že mu tetování pravděpodobně nezmizí úplně. Pro co nejlepší výsledek je navíc potřeba absolvovat laserových zákroků víc,“ říká MUDr. Dušan Záruba, primář Ústavu estetické medicíny v Praze.

„To platí obzvlášť u sytě modrého klasického tetování. Barevná tetováž se odstraňuje lépe, ale je třeba použít laser pro různá barevná spektra, kterým není vybaveno mnoho pracovišť,“ upozorňuje Dušan Záruba.

Plastika



S kérkou menšího rozsahu se postačí objednat na kliniku estetické medicíny. „Pokud je tetování opravdu malé, vyřízneme ho a kůži v okrajích následně sešijeme,“ vysvětluje primář Záruba.

„Jedná se o poměrně nenáročný zákrok, který se provádí ambulantně v místním znecitlivění. Je ale nutné počítat s tím, že po něm vznikne jizva,“ říká plastický chirurg. Podobně se řeší i zdeformovaná kůže po piercingu nebo „tunelu“ v uchu - místo se opět chirurgicky sešije.

I tento zákrok zanechá nenápadnou stopu, jizvička je však daleko méně nápadná než původní problém.