Každá významná metropole, co se módy týče, má svůj fashion week, na který se slétávají všichni, kteří chtějí vidět nejnovější kolekce významných návrhářů. Ten kodaňský navíc vyniká tím, že je vše tak nějak opravdové. Přestože jsou sice všichni účastníci nadmíru trendy, jejich styl se drží hranice nositelnosti a nikdo se nepředvádí jako páv, jak tomu bývá zvykem v ostatních velkoměstech. Jaké modely nás zaujaly a jaké nadcházející trendy si z nich můžeme odnést?

Zlatá sedmdesátá

Na ulicích toho bylo k vidění mnoho, ale téma, které se často opakovalo, jsou 70. léta. Hořčicově žlutá barva, rozevláté rukávy, kalhoty do pasu i výrazné obroučky brýlí, to vše slaví návrat. Pokud vás tento trend oslovil, vydejte se na lov podobných kousků do sekáčů nebo zašátrejte ve své nebo maminčině skříni se starým oblečením.

Rozevlátá halenka nebo cigaretové kalhoty do pasu? Obojí je trendy.

FOTO: Profimedia.cz

Široké kalhoty a zvonáče slaví comeback. Navíc modely se svislými pruhy protáhnou postavu a společně s botami na podpatcích můžete vypadat i jako hotová topmodelka. A je jedno jestli jste štíhlá nebo naopak plus size.

Široké nohavice slaví comeback.

FOTO: Profimedia.cz

Další trend, který se na ulicích hojně vyskytoval byly červené kozačky. Ačkoliv se jedná o poměrně výrazný doplněk, pokud ho sladíte s ostatními jednoduchými kousky oblečení, věřte, že vám udělá velkou službu. Kdo by si na chvíli nechtěl zahrát na elegantní Pretty Woman?

Červené kozačky nad kolena jsou výrazným doplňkem.

FOTO: Profimedia.cz

Nositelnou módou, která se na fashion weeku objevila, byla kombinace výrazných vzorů a klasického denimu. Na slimky, ale zapomeňte, opět je in retro a s nimi klasicky rovně střižené levisky na čtyři knoflíky místo poklopce!

Streetstyle z Kodaně

FOTO: Profimedia.cz

Proužky

Proužkům snad nikdy neodzvoní, a tak se jistě vyplatí jako investice. Skvěle vypadají na plisované sukni, casual košili či na háčkovaných šatech. Košili navíc užijete na mnoho způsobů a jen tak se vám neohraje.

Sukně s proužky

FOTO: Profimedia.cz

Pruhovanou košili užijete na mnoho způsobů.

FOTO: Profimedia.cz

Outfity doplňte letošním horkým letním typem, a to proutěnou kabelkou. Nosí je snad všichni. Od módních blogerů, přes návrháře až po bohémy. K letním rozevlátým šatům se totiž hodí přímo báječně.

Proutěné kabelky nosí snad všichni.

FOTO: Profimedia.cz