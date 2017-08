Pokud nepatříte mezi dámy typu královna Alžběta II. nebo Anna Wintourová, je více než pravděpodobné, že ve své skříni máte alespoň jedny klasické modré džíny a obyčejný bílý svršek. Právě tato kombinace si našla tolik obliby, že jí propadly nejen celebrity, ale i ikony módního světa. Zamilujte si ji i vy pro její jednoduchost, nadčasovost a pohodlí.

Téměř kamkoliv

Čeká vás náročný den, který chcete zvládnout v komfortu, alespoň co se oblečení týká? Vezměte si volnější džíny a obyčejné bavlněné tričko. Nebo naopak pospícháte na schůzku a nemáte čas se zdržovat výběrem oblečení? Zachrání vás obyčejné upnuté džíny, lehký top v bílé barvě a zajímavé boty či kabelka. Denim a bílá je zkrátka jako Tom a Jerry, vzájemně se doplňují a pořád nás baví.

Zleva, modelka Jennifer Flavin, herečka Kaia Gerberová, modelka Gigi Hadidová

Léto s crop topem

Crop topy neboli zkrácené topy, které odhalují bříško, jsou trendy již několikátou sezónu a vy je zejména v horkých letních měsících určitě užijete. Pokud se nechcete příliš odhalovat, oblékněte si k nim vysoké džíny nebo šortky do pasu, bude vám tak vidět jen pár centimetrů kůže. I když se pak zpotíte např. v tramvaji, tak se nemusíte bát, že by to bylo vidět, bílá barva a džínovina dokáže totiž skvěle skrýt pot. To ale neznamená, že zapomenete na deodorant!

Zleva, zpěvačka Leona Lewisová, zpěvačka Tulisa Contostavlosová, modelka Bella Hadidová

Bílá, modrá a naopak

Nudí vás modrá dole a bílá nahoře? Tak to prohoďte. Obojí vypadá stejně skvěle, ostatně důkazem je herec a porotce Simon Cowell, který se sladil se svou rodinkou k dokonalosti. Nemyslíte?

Simon Cowell s rodinou

FOTO: Profimedia.cz