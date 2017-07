Kvalita nad kvantitou



Cedule a visačky poutající na slevy v nás evokují pocit lovu. Zkušení nákupčí se ale místo levných „hadříků” zaměřují na oblečení z kvalitních materiálů, které se vyplatí pořídit ve slevách. Mezi takové patří kůže, kašmír, hedvábí, len nebo vlna.

Kašmírové šály vám vydrží v šatníku dlouhá léta.

FOTO: Profimedia.cz

Ideálním úlovkem jsou například kožené boty nebo kalhoty, vlněné kabáty, kašmírové svetříky a šály nebo designérské kabelky, které můžete pořídit i se 70% slevou. Vždy ale platí, že nové oblečení by mělo lehce zapadnout do vašeho šatníku a jít snadno kombinovat.

Udělejte si seznam

Stává se vám, že jdete do obchodu s tím, že se jen tak podíváte, a co nevidět odcházíte obtěžkaná taškami, které přetékají oblečením? Zapomeňte na spontánní nákupy a vytvořte si předem přesný seznam toho, co vám nebo vaší rodině v šatníku chybí. Do obchodů jděte účelně jen proto, co jste si na seznam napsala. Uvidíte, že se vyhnete unáhleným nákupům a vaše kreditní karta vám jistě poděkuje.

Nákupní seznam vám ulehčí práci.

FOTO: Profimedia.cz

Pozor na trendy oblečení



Možná jste v průběhu roku pokukovala po extravagantním trendy oblečení a teď, když ho vidíte ve slevě, si ho konečně chcete pořídit. Nedělejte to.

To, co bylo módní letos, bude stěží v módě i příští rok. Navíc trendy oblečení snáze zapadne na dno skříně, než je tomu u nadčasových kousků.

Nákupy z pohodlí domova

Nesnášíte davy, které se vrhají na poslední kousky zlevněného oblečení? Vyzkoušejte online nákupy. Pokud vám oblečení nebude sedět, můžete ho po určitou dobu vrátit bez udání důvodu.

Internetové nákupy jsou stále oblíbenější.

FOTO: Profimedia.cz

Ideální způsob nákupů pro lenochy, ale i notorické odmítače obchodních center, co říkáte?