„Pořizovali jsme si selfies, když kolem nás zčistajasna proběhl Trudeau. Někteří z nás na něho zavolali, příliš jsme ho nemuseli přemlouvat, aby obohatil naše snímky. Je to sympaťák,“ rozplýval se Malcolm Campbell (18).

Nebylo to poprvé, kdy se ministerskému předsedovi podařilo proniknout na záběry lidí z ulice. Už loni v létě ho „odchytili“ svatebčané na pláži v okrese Tafino v provincii Britská Kolumbie. O pouhých pár dní později překvapil kanadskou rodinu, když se během jejich výletu jako blesk z čistého nebe vynořil polonahý z jeskyně v lokalitě Gatineau Park.

Trudeau, okázalý optimista, z jehož mladistvé tváře úsměv jen tak nezmizí, je vždy ochoten nechat se zvěčnit s některým z mnoha oddaných fanoušků. Patří do generace mladých, pohledných, výřečných a cílevědomých mužů s chlapeckým zjevem, kteří si příliš nelámou hlavu s obsahem své politiky. O to více se soustřeďují na vnější znaky.

Hlavní je zaujmout



„Ztělesňují touhu po oslňujících, silných a spolehlivých vůdcích, v nichž se pojí moudrost stáří a síla mládí. Tak jako kdysi americký prezident John Kennedy či britský premiér Tony Blair. A právě v dnešních neklidných časech zažívá svět pozoruhodnou renesanci šviháků, kteří slibují lepší časy třeba jen tím, že ostatní nechají napít ze své studny mládí,“ podotýká Matthew Shepherd (51) z univerzity v Los Angeles.

Norbert Bolz (64), jenž přednáší mediální vědu na Technické univerzitě v Berlíně, jde ještě dál. Odvolává se přitom na legendární výrok filmového producenta Louise B. Mayera, spoluzakladatele proslulého hollywoodského studia Metro-Goldwyn-Mayer: „Statečný šerif je každý, kdo vypadá jako statečný šerif.“ Převedeno do politické reality: „Nositel naděje je každý, kdo vypadá jako nositel naděje.“

Dodává, že mediální poradci, odborníci na marketing a zákulisní spin doktoři operovávají politiky jako produkt firmy, která chce fascinovat zákazníky kultovním zbožím. „Fyzická přitažlivost a nevysoký věk patří mezi stěžejní předpoklady. Atraktivita probouzí sympatie. Mládí naznačuje nezatíženost a odolnost vůči korupci politického aparátu,“ upřesňuje Bolz.

Některé líbivé a neokoukané tváře vynesla do popředí protestní hnutí, což platí o Alexisi Tsiprasovi (42), šéfovi řecké strany SYRIZA, či Pablu Iglesiasovi (38) ze španělského uskupení Podemos. Naopak jiní, namátkou Christian Lindner (38), šéf německých liberálů z FDP, převzali vyčerpanou tradiční stranu a táhnou ji na svých bedrech vzhůru.

Herectví se hodí



„Trudeau moc dobře ví, jak se prodat voličům,“ upozorňuje Nelson Wiseman, profesor torontské univerzity. „Nezapomínejte, že studoval drama, je tak trochu hercem i bavičem a v debatách se cítí jako ryba ve vodě.“ Navíc dědičnost se nezapře.

Justinova maminka Margaret pracovala jako herečka, spisovatelka, fotografka a moderátorka. Rodina Trudeauových se stala stejně jako Kennedyové nebo Bushové novodobou politickou dynastií. Jeho otec Pierre patří k premiérům země javorového listu, kteří se udrželi ve funkci nejdéle. Kabinet řídil v letech 1968 až 1979 a znovu v období 1980 až 1984 a bývá právem považován za jednoho z otců moderní Kanady.

„Myslím si, že je moc fajn, že zemi vládne mladý muž, který drží krok s dobou a neschovává se za zdmi úřadu,“ pochvaluje si Mavvis Ostanopivičová, pokladní v supermarketu v Halifaxu.

„Někdo mu může vyčítat, že to přehání. A já říkám: hrome, a proč ne? Ať těch selfies vyrobí pět nebo pět tisíc, nic to nemění na tom, že to s námi myslí poctivě,“ přitakává Louis Didier, student sochařství z Montrealu.

Justin představuje novou generaci politiků, která sebe a své rodiny zviditelňuje na sociálních sítích. Zájemce si tak může prohlédnout premiéra s manželkou, jak v kostýmech z Hvězdných válek předvádějí dětem triky nebo jak se celá rodina baví o Halloweenu.

Svůdce dobyl Elysejský palác



Herecký soubor vedla na jezuitském gymnáziu La Providence v Amiensu na severu Francie Brigitte Trogneuxová, vdaná matka tří dětí. Jeden z adeptů herectví, jistý Emmanuel Macron mladší o 25 let, se do ní jako patnáctiletý zamiloval.

Nejprve ho odmítala, pak odolávala, nakonec podlehla. „Dokáže být velmi tvrdohlavý. Když něco chce, nakonec to vždy dostane,“ přiznala později.

Stejně rázně vyhodil někdejší podceňovaný a znevažovaný outsider o dvacet pěl let později do vzduchu svět francouzské politiky, tak úspěšně, že se Macron (39) v květnu spolu s Brigitte (64) nastěhoval jako nejmladší prezident v dějinách Francie do Elysejského paláce.

Do své manželky Brigitte, starší o 25 let, se francouzský prezident Emmanuel Macron zamiloval v patnácti.

FOTO: Profimedia.cz

Zpravodaj listu The New York Times vylíčil, jak obratně si, i díky herecké průpravě, počínal při setkáních s voliči.

„Ruce tiskne silně a dlouho, někdy až příliš dlouho. Odhaduje tě. Pak upře svůj pomněnkový pohled do tvých očí a ptá se, jak se máš. Zní to, jako kdyby byl šťastný, že tě vidí. Nespěchá, pokládá zajímavé otázky a nabízí ti pocit důležitosti, jako kdyby na tvých odpovědích závisela budoucnost Francie, nebo dokonce Evropy a světa.“

Černá je boží



V roce 2010 dostal tehdy 23letý Sebastian Kurz nevšední nápad. Ctižádostivý mladíček, člen Rakouské lidové strany (ÖVP), si pronajal obří černý hummer, oblepil ho samolepkami s nápisem Černá (barva ÖVP) je boží a obklopil se dlouhonohými dívkami v šortkách. Povedlo se: Kurz pronikl do vídeňské městské rady.

Pak to šlo všechno jako na drátkách. Dravý, avšak současně mimořádně pracovitý a komunikativní mladý muž převzal o rok později nově zřízený úřad státního tajemníka pro integraci a stoupal výš. V prosinci 2013 nejen Vídeň oněměla. Ve 27 letech převzal rakouskou diplomacii jako nejmladší v dějinách země a Evropy.

Ministrem zahraničí a integrace Rakouska se Sebastian Kurz stal ve 27 letech.

FOTO: Profimedia.cz

Zkušení rakouští diplomaté mu příliš nefandili. Evropští kolegové mu zprvu přezdívali Maturant, protože stále ještě studoval práva. Oběma to dlouho nevydrželo.

„Přirovnal bych to k nejvýkonnějším počítačům. Nasál informace, vyhodnotil je a roztřídil. Pracoval přinejmenším dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu,“ prozradil nejmenovaný podřízený.

V květnu ÖVP zvolila Kurze svým šéfem a povede je jako kandidát na spolkového kancléře do říjnových předčasných voleb. Už se mu nikdo nevysmívá, že mu teče mléko po bradě. Podle průzkumů si ho jako předsedu vlády dovede představit 70 procent Rakušanů.