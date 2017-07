Nezaplakali však nad ním. A ač ze začátku leckomu jejich dvojice připadala nesourodá – on o 22 let starší, ona malá drobná, vážící ani ne padesát kilo, nic nenasvědčuje tomu, že by na tom chtěli něco měnit.

Když se v lednu 2002 poprvé setkali na předávání Zlatých glóbů, měl za sebou Harrison Ford role v kultovních Hvězdných válkách, Indiana Jonesovi a mnoho dalších a nominaci na Oscara za hlavní roli ve filmu Svědek.

Po roce vztahu se Harrison a Calista rozhodli pro společný život a sestěhovali se.

Calistu Flockhartovou vynesla na výsluní hlavní role v úspěšném seriálu Ally McBealová. Ten však Harrison neznal. A když ho Calista omylem polila vínem, dalo se očekávat, že se naštve. On však zachoval chladnou hlavu a o hubenou herečku se začal zajímat.

Indiana Jones – Harrison a Sean Connery

FOTO: Profimedia.cz

Nebyla to láska na první pohled



Calista si ale zachovávala jemný odstup. „Rozhodně to nebyla láska na první pohled. Tak to v životě nebývá. Dvořil se mi, omlouval se, že nikdy neviděl Ally McBealovou. Chtěl se sejít, a dokonce poznat mého syna Liama. A to vlastně nakonec rozhodlo. S dětmi to totiž opravdu umí,“ vzpomínala před časem.

Harrison Ford to s dětmi opravdu zvládá, z předchozích manželství má čtyři potomky. Z prvního svazku s Mary Marquardtovou dva syny, z druhého se scenáristkou Melissou Mathisonovou syna a dceru. Je už také několikanásobným dědečkem. Calista Flockhartová měla v době seznámení s Harrisonem malého syna Liama, kterého v roce 2001 jako desetidenního adoptovala.

Po roce vztahu se Harrison a Calista rozhodli pro společný život a sestěhovali se. A na svátek sv. Valentýna v roce 2009 Harrison v plné restauraci poklekl a požádal Calistu o ruku. Svou žádost zpečetil diamantovým prstenem od Tiffanyho za 300 000 dolarů. Svatba proběhla v utajení 15. června 2010 v Santa Fe v Novém Mexiku. Syna Liama Harrison adoptoval.

Vše se odehrávalo bez kamer a slídivých fotoaparátů. Protože Harrison i Calista mají rádi své soukromí. Svou neochotou sdílet s veřejností svůj osobní život je Harrison Ford pověstný.

Hvězdné války a Harrison jako Han Solo

FOTO: Profimedia.cz

Ale nejen to je spojuje. Společné měli také čekání na zásadní filmovou roli. Oba se na hereckou slávu načekali. Harrison Ford chtěl být hercem, ale dobré role nepřicházely. Musel živit rodinu, měl už dva malé syny, a tak se rozhodl, že se bude živit truhlařinou. A ta mu nakonec pomohla k filmové slávě.

Truhlařinou na vrchol



Jako truhláře si ho totiž najal režisér George Lucas. Harrison mu vyrobil skříň a zahrál si první významnější roli v jeho filmu The American Graffiti, který, ač nízkorozpočtový, získal pět nominací na Oscara. Za čas mu George Lucas opět zavolal a požádal ho, jestli by mu nenačetl castingy herců pro první díl Hvězdných válek. Ford to udělal tak skvěle, že v podstatě bez konkurzu získal roli pilota a pašeráka Hana Sola. Téměř přes noc se stal hvězdou.

Harrison Ford – 1942 Calista Kay Flockhartová – 1964 Spolu od roku 2002

Calista zase vystudovala herectví, ale žádné velké role na ni nečekaly. Ve vedlejších vystupovala na Broadwayi a v různých filmech, přivydělávala si jako servírka a instruktorka aerobiku.

Zlom přišel v roce 1997, kdy získala titulní roli v seriálu o potrhlé právničce Ally McBealové. Za ni obdržela Zlatý glóbus (1998), a ač při výšce 166 cm vážila necelých padesát kilo a byla podezírána z anorexie, zařadil ji časopis People mezi padesát nejkrásnějších lidí planety.

Za nejvíc sexy muže světa byl v té době považován Harrison Ford. Jak už ale víme, seriál s Calistou tenkrát ještě neznal.