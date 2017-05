Zatímco dříve končila „expirační” doba modelky s jejími 25. narozeninami, dnes je tomu jinak. Velký podíl na tom má skutečnost, že světovým topmodelkám a hvězdám 90. let, jako je Naomi Campbell, Claudia Schiffer nebo Linda Evangelista už táhne na padesátku nebo jí dokonce překročily.

Dalším důvodem je byznys. Ženy jsou již unaveny ustavičným koukáním na billboardy či reklamy v časopisech s okouzlujícími modelkami, jejichž věk často odpovídá slečnám, které vyšly základní školu, a přesto dělají reklamu na omlazující séra a kašmírové svetříky. Chceme vidět ženy takové, jaké jsou, nebo takové, jaké bychom chtěly být, a přestáváme si nalhávat, že i sebedražší kosmetika nás omladí o desítky let.

Senzací internetu se nedávno stala pětadevadesátiletá modelka Ernestine „Ernie” Stollbergová z Vídně, která je tváří módní značky Park. Díky svému věku a vynikající kondici se její snímky dokonce objevily i v časopisu Vogue. [celá zpráva]

Trendem je zkrátka přiznat si svůj věk, ale nezapomenout o své tělo pečovat. Důkazem jsou i další ženy v naší galerii.

Zleva: Iris Apfel (95 let), Carmen Dell'Orefice (85 let), Ines de la Fressange (59 let)

FOTO: Profimedia.cz

Zleva: Carmen Dell'Orefice (85 let), Lauren Hutton (73 let), Jacky O'Shaughnessy (65 let)

FOTO: Profimedia.cz

Carmen Dell'Orefice je hvězdou mnoha kampaní.

FOTO: Profimedia.cz