Jistě jste také zažila ten zvláštní pocit, kdy na vás ze schránky či e-mailu vykoukla pozvánka na třídní sraz. Žaludek se otočil v saltu mortale a před očima tančily mžitky. Co si vezmu na sebe? Stihnu navštívit kosmetické a nehtové studio? Kadeřníka? Dokážu zhubnout za týden deset kilo? Zbavit se vrásek, vyrážky na čele a knírku pod nosem?

Otázky sviští hlavou jako zběsilé. Začínáte váhat, zda se trýzně v podobě setkání s dávnými vrstevníky vůbec zúčastnit. Zvědavost a touha vidět svědky svého mládí se snoubí s neochotou ukázat svoji současnou vizáž i postavení…

No, možná jste zářící sebevědomá bytost, která bere život přesně takový, jaký je a byl, a nemá tudíž žádný problém vplout na chvíli do vzpomínek na doby před deseti, dvaceti, třiceti a více lety. V tom případě gratulujeme!

Ostatním běžným smrtelníkům se ale zřejmě bude hodit pár dobře míněných rad, které vás svojí prostotou možná lehce ohromí. Co tedy učinit před a při třídním srazu, abyste z něho odcházela spokojená, veselá, a dokonce natěšená na další pokračování?

Nekupujte si nic nového



A když, tak okamžitě, ještě dnes, abyste stihla nové šaty lehce obnosit, nové lodičky rozchodit a nové spodní prádlo trochu roztáhnout… Jen tak nebudete tiše sténat v o dvě čísla menším korzetu a v o číslo menších botkách.

Zřejmě jste si jako vždy optimisticky myslela, že za těch pár dnů s těmi faldíky vážně zatočíte a váš pas bude přesně tak vosí, aby se vám věčně nerozjížděl zip na těch krásných nových šatech. Jenže výraz potlačovaného utrpení vám roky na tváři zmučené předstíráním neubere! Asi nebudete mít radost, až se vás spolužačka, vyhlášená to jízlivka, zeptá, zda nejste nemocná nebo nemáte hodně, strašně moc práce… Není výhodnější obléci osvědčené, byť starší kousky, v kterých se cítíte spokojená?

Možná vás dostatečně přesvědčí malá, zdánlivě nesouvisející studie, kterou zcela soukromě a z vlastní iniciativy vypracovala jedna ambiciózní policistka ve švédské Karlskroně. Vyptávala se žen, které pokutovala za dopravní přestupky, zda mají na sobě něco nového. Ukázalo se, že téměř 70 procent žen způsobilo přestupek nebo nehodu, když měly nové boty, kalhoty, rolák nebo také nově udělané nehty a řasy.

Policistka správně předpokládala, že ženy jsou z nových věcí tak nesvé, že lehce přehlédnou sloup vysokého napětí nebo nebohou stařenku na přechodu. Co z toho vyplývá? Prostě být v pohodě je často víc než se škrtit v nových nepohodlných hadřících, že…

Najezte se



No vážně, koukejte se před srazem pořádně najíst. Co na tom, že jste v posledních dnech krutě hladověla, cvičila a zatahovala břicho jako jogín po měsíčním půstu. Teď potřebujete být usměvavá, vyrovnaná a optimistická.

Nejen proto, abyste všem ukázala, jak jste na tom dobře, to je jasné! Ale abyste snesla všechen ten hluk, atak energie, příliv dobrých i špatných zpráv, a dokonce i objímání a olizování tváří, které tak bytostně nesnášíte… To bez žaludku plného dobrot nezvládnete. Tak se v klidu a bez výčitek hezky napapejte, svět bude hned růžovější. Na počkání!

Malý výzkum, provedený jistě nějakou vysoce inteligentní, krásnou a zralou post čtyřicítkou, nám ozřejmí, co skuteční muži na ženách preferují. Co považují za důležité, a co naopak za podružné. Zkoumaný vzorek mužů byl nejprve rozdělen podle věku a vzdělání. A světe div se! Nevzdělaní primitivové se sotva narostlým vousem upřednostnili křehké krasotiny s vyvinutým poprsím.

Inteligenti vlastnící sexy šediny (což bude jistě případ vašich dávných spolužáků) dali přednost krásnému úsměvu, vtipu, inteligenci, a dokonce i plnoštíhlé postavě! Prostě samá oblina a žádná hrana. Tak proč se nenajíst a neusmívat se od ucha k uchu!

Zvolte optimismus



Znáte to, záleží na úhlu pohledu. O svých potomcích můžete říct, jak jsou geniální, krásní a pracovití, nikde netrajdají a nosí vás na rukou. Nebo také že to jsou holomci v mama hotelu, vy jim stále jen sloužíte a podstrojujete, jste vlastně otrok a budete je muset vyhnat z baráku brokovnicí.

Rozmyslete si, co říkáte, a hlavně komu! Pokud patříte k těm upřímným bytostem, které po sklence vína svěří svá tajemství kde komu, raději abstinujte a utopte nejistotu v hektolitru minerálky. Protože potměšilá žalobnice se za čtvrtstoletí nezměnila, pouze zdokonalila maskování. Ani z drbny se nestala diskrétní osoba, natož z tichošlapky podlézavé. Pozor na ně!

Vaše čisté srdéčko by mohlo, hned po společenské akci, splakat nad drby ze sociální sítě. Ani fotografie nemusejí být tak nevinné, jak se na první cvaknutí může zdát. Přátelské líbačky a objímačky se někdy špatně vysvětlují…

I zde by se hodil nějaký ten průzkum, ale ne pokaždé vám uděláme radost. Na skladě máme jeden trudný závěr obsáhlého výzkumu z Berlína. Studenti psychiatrie na lékařské fakultě zkoumali v rámci ročníkové práce vliv pozitivního myšlení na průběh chronické psychické nemoci.

Předpokladem bylo, že pozitivně smýšlející jedinci budou v soukromém i profesním životě úspěšnější, šťastnější atd. Závěr ale dopadl přesně naopak. Ti, co si reálně dokázali přiznat svoji situaci a nepřikrášlovali ji různými pseudooptimistickými hláškami, se vyrovnávali s nemocí daleko lépe než ti věční optimisté. A jak toto zjištění použít na sraz? Buďte realisté a tvařte se optimisticky. Svět se snad z nějaké malé neškodné lži nezboří! No ne?

Udejte tón



V nějakém karaoke popěvku třeba také, my ale myslíme směr rozhovoru a také aktéry, s kterými večer strávíte. Vždyť nemusíte být milá na celou třídu spolužáků. Můžete si vybrat jen ty, s kterými vám bylo dobře kdysi a pravděpodobně bude i nyní.

Osoby, které jste čtvrtstoletí nepostrádala, vám asi chybět nebudou. Tak proč s nimi marnit drahocenný čas. Ani nahrbená stařenka, z které se vyklube nenáviděná profesorka mlátící kolem sebe pravítkem a sníženými známkami z chování nemusí být objektem vaší bezbřehé lítosti a soucitu. Proč si nepřiznat i po letech, že to byla pěkná mrcha!

Opačná situace může nastat, pokud na sraz jdete se záměrem konečně ulovit někoho, kdo měl být chycen už dávno, před lety. To potom udávejte tón ve zcela jiném duchu! Aktivitě meze neklaďte, jen pozor na přílišnou okatost. Mějte na paměti, že pochvala a trocha obdivu potěší i toho nejrealističtějšího a nejinteligentnějšího muže! Prostě mu trochu zalichoťte, tím nic nezkazíte.

Tentokrát trocha radosti z malé statistiky neuškodí. Týkala se rozvádějících se manželství. Partneři měli jmenovat tři věci, které jim na protějšku vadily nebo které postrádali. Muži uvedli na prvním místě uznání, projevy lásky a až třetí byl sex. Ženy se cítily být málo milovány, respektovány a hýčkány. Sex byl až někde na devátém místě. Zřejmě za pomocí v domácnosti a taky nějakou tou kabelkou. Tak mějte i v tom stresu na paměti, že na obdivně přivřená očka utáhnete i toho nejzarytějšího realistu!

Rozlučte se včas



Loučení, ta pomyslná tečka za (doufáme, že i díky nám) hezkým večerem, by měla být krátká, jasná a jednoznačná. Nastává nejošidnější okamžik večera, dilema, zda slibovat či neslibovat brzké setkání. Předávat, či nepředávat čísla mobilních telefonů, mailové adresy a další zkratky k narušení soukromí?

Sdílet, či nesdílet, to je, oč tu běží. Až vyprchá lehký opar dojetí a falešné romantiky, nebudete si rvát čerstvě namelírované vlasy, že jste předala kontakt historicky nejvlezlejší spolužačce či neotravnějšímu loudilovi? Buďte připravena, buďte ve střehu, buďte obezřetná! Jen tak se vyvarujete následků, jejichž odstranění vás bude stát víc energie než několik srazů dohromady. O nějakých úletech na jednu noc se taktně ani nezmiňujeme, to se vám opravdu stát nemůže. Nebo ano?

A co na to moudré knihy ještě moudřejších autorů? Dle jedné starší učebnice psychologie se na třídním srazu sblíží průměrně jeden pár, který to dotáhne až k dlouhodobému partnerství nebo manželství. Tak pokud máte z minulosti nějaký dluh, nevyřízený účet s osudem, vzhůru na lov! Nezadaných, čerstvě rozvedených či rozešlých jedinců mužského pohlaví se na srazu spolužáků jistě pár najde!

A pokud jste na sraz šla jen s předsevzetím přežít tuhle maškarádu bez nervového kolapsu do trpkého konce, jásejte. Vše jste zvládla na jedničku, dozvěděla jste se spoustu novinek a na dalších deset let máte klid. Hurá!