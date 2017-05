Bývalá tanečnice Ernestine "Ernie" Stollbergová se poprvé objevila na módní scéně díky propagačním snímkům značky Park. Od té doby se dostalo elegantní „bábi” uznání ze všech stran.

Za jejím objevením stojí představitelé firmy Markus Strasser a Helmut Ruthner, kteří podle svých slov odhalili Erniein fotogenický potenciál a rozhodli se z ní udělat hvězdu své avantgardní kolekce. Ačkoliv sama Ernie říká, že „v reálu by si tyto modely dříve neoblékla”, s narůstajícím počtem obdivovatelů dodává, že „zváží možnost, že by to přece jenom udělala”.

Ernestine se na svůj věk cítí skvěle. Ráda své okolí provokuje.

FOTO: Profimedia.cz