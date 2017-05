Je důležité přemýšlet o tom, jakou kosmetiku a mycí prostředky používáme. A také čas od času kůži a tím i celému tělu odlehčit očistou. Právě jaro je k tomu nejvhodnější období.

Jak poznat, že tělo potřebuje detoxikační lázeň? Když se cítíme unavení, špatně spíme, jsme často nachlazení, opakují se nám záněty v těle, máme kožní problémy, nadváhu, celulitidu, bolesti kloubů, svalů…

To všechno jsou upozornění, že máme přetížený organismus a v těle se hromadí škodlivé látky. Dobře provedená očistná koupelová kúra by nám měla s těmito všemi problémy pomoci. K tomu i zmírní stres. Po koupeli se budeme cítit lehčí, odpočatí a svěží.

Solná koupel



Detoxikační solnou lázeň si můžeme dopřát těsně před spaním, ale klidně kdykoli v průběhu dne. K povzbuzení lymfatického systému, tedy průtoku lymfy, potřebujeme pouze himálajskou sůl nebo sůl z Mrtvého moře a samozřejmě teplou vodu.

Kilo soli vsypeme na dno vany, natočíme vodu (ideálně kolem 37 °C) tak, abychom měli ponořenou dolní část těla přibližně do pasu, tedy ne až po krk. Nekombinujeme s jinými koupelovými přísadami. V koupeli zůstaneme nejméně dvacet minut, nejlépe půl hodiny, měli bychom udržovat pořád stejnou teplotu vody, tedy neměla by stydnout.

Proceduru můžeme zintenzivnit dechovými cviky, případně lehkou masáží těla mořskou houbou. Na závěr se osprchujeme, nejlépe studenou vodou. Osušíme se a podle možnosti čtvrt až půl hodiny ještě relaxujeme. Solný roztok tělo očistí a zároveň doplní chybějící minerální látky. Zlepšíme tok lymfy, posílíme imunitu, odkyselíme organismus, odstraníme revmatické bolesti. Koupele opakujeme nejméně po dobu dvou až tří týdnů.

Při koupelích je dobré vnímat své tělo. Ve chvíli, kdy pocítíme jakoukoli nepohodu, například přílišné horko, začneme se potit nebo nám buší srdce, koupel ukončíme!

Bylinková koupel pro povzbuzení lymfy



Lymfatický systém odvádí z těla odpadní látky. Přírodní koupel pro rozproudění tělních tekutin připravíme ze směsi bylinek, jako jsou například třapatka nachová, túje, tužebník, chmel, gotukola, pelargonie. Smísíme je nejlépe ve stejném poměru, ale můžeme je používat i jednotlivě.

Do vany si připravíme jejich odvar – tři až pět polévkových lžic byliny nebo směsi krátce povaříme v půl litru vody, přes cedník vlijeme do vany. Zbylé pevné části můžeme v plátěném pytlíčku nebo kousku punčochy vložit do vany k dalšímu louhování. Po koupeli tělo osprchujeme. Koupel bychom si měli dopřávat na noc, aby si po ní tělo mohlo dostatečně odpočinout.

Zásaditá koupel



Připravíme ji jednoduše – do koupele stačí přidat jedlou sodu (soda bikarbona). Pozor, bílý prášek se zásaditým účinkem nezaměňovat s práškem do pečiva! Vnitřně se používá při překyselení žaludku. Přisypaná do koupele zbavuje tělo škodlivin (kyselin a těžkých kovů), kůže přitom vstřebává potřebné zásady.

Teplota vody by neměla přesáhnout 37 °C, také dodržujeme maximální dobu koupele dvaceti minut, protože soda tělo vysušuje. Při osušení pokožky natřeme tělo bio kokosovým nebo olivovým olejem.

Rašelinová koupel



Rašelina výborně vyživuje, obnovuje a prokrvuje pokožku a snadno se do ní vstřebává. Pravidelné koupele v rašelině zlepšují kosmetické potíže, jako jsou ekzémy, akné nebo lupénka, protože mají vynikající antibakteriální a detoxikační vlastnosti.

Rašelina zlepšuje prokrvení tkání, látkovou výměnu a zmírňuje revmatické bolesti. Do koupele se můžeme ponořit až po uši, přičemž teplota vody by měla být co nejvyšší – co sneseme. Domácí přírodní rašelinová koupel prospívá tělu i duši.