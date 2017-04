Postup: Maso očistěte, osolte a opepřete. Připravte si větší hrnec a naplňte ho vodou, kterou přiveďte k varu. Mezitím maso zprudka osmažte ze všech stran na rozpáleném oleji. Dejte ho do vody a vařte do měkka. Řepu, brambory, mrkev, petržel a cibuli oloupejte. Cibuli nakrájejte nadrobno a oloupanou zeleninu společně s hlávkovým zelím nastrouhejte nahrubo. Jakmile je maso hotové, vyndejte ho z vody a vodu přeceďte. Použijte ji do polévky. Maso nakrájejte na menší kousky. V hrnci osmažte cibuli, přidejte nastrouhanou zeleninu a promíchejte. Restujte asi 10 minut. Zeleninový základ ochuťte bobkovým listem a novým kořením. Vše zalijte připraveným hovězím vývarem. Vařte asi 15 minut, dokud nebude zelenina měkká. Mezitím dejte vařit vajíčka, zhruba na 10 minut. Jakmile jsou hotová, dejte je zchladit do studené vody a oloupejte. Do polévky vmíchejte rajčatový protlak a lehce ochuťte citrónovou šťávou. Hotovou polévku ochuťte nadrobno nakrájenou čerstvou petrželkou. Zakysanou smetanu smíchejte s koprem. Boršč podávejte s vajíčkem a zakysanou smetanou. TIP: Boršč chutná nejlépe druhý den.