„Hned jak jsem se naučila vystřihovat z papíru, začala jsem si dělat vlastní vzory na porcelán. To mi mohlo být pět nebo šest let. Maminka i tatínek mě vždycky vedli k tomu, abych sama tvořila,“ vrací se zpátky do dětských let mladá umělkyně z Karlových Varů, pro kterou není porcelán jen obyčejná keramická hmota, ale fascinující materiál. Nejen pro svou čistotu, ale také tvárnost.

Lázeňský pohárek ve tvaru žáby získal i designové ocenění.

FOTO: Milan Malíček, Právo

První zkušenosti s porcelánem tak Lenka nabrala především doma u svých rodičů, postupně své vědomosti zdokonalovala na střední průmyslové škole keramické a fakultě umění a designu v Ústí nad Labem.

„Rodiče pracovali v porcelánovém průmyslu dlouhé roky. Tatínek vyráběl i doma. Až po revoluci se ale dočkal tvůrčí svobody a začal jezdit na různá umělecká sympozia. Vytvořil několik typů hrnků, které se vyrábějí dodnes,“ říká Lenka s tím, že tatínek si najde cestu do své staré dílny občas i teď, aby jí pomohl.

Porcelán jí během let přirostl natolik k srdci, že se stal jejím osudem. Sama z něho vyrábí nejen nádobí, ale i šperky.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Unikátní zpracování



Lenčiny výrobky mají nezaměnitelný rukopis. Poznávacím znamením jsou jednoduché linie, originální potisky i geometrické tvary. Její osobité nádobí má doma třeba zpěvačka Bára Basiková nebo frontman kapely Chinaski Michal Malátný.

Z porcelánových šperků zase dýchá nejen vůně českého lesa, ale i mořských dálek. Chlubí se jimi řada známých žen. Ve své šperkovnici je má třeba i manželka bývalého prezidenta Václava Havla Dagmar.

Náušnice jako drobná kvítka, žaludy nebo mušle. Brože a přívěsky s otiskem dubových listů nebo borovicových větviček, to vše patří k autorským kouskům Lenky Sárové Malíské.

Hranaté prasátko jako pokladnička je u lidí hodně populární.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Pro inspiraci obvykle nemusí chodit daleko. Vyrazí do karlovarských lesů nebo na zahradu před svou dílnu, kterou má v kopcích nedaleko města. Z obyčejných listů pak tvoří vlastní unikátní technikou neobyčejné šperky.

„Porcelán dokáže krásně kopírovat reliéf, ale jeho zpracování je technicky velmi náročné. Vyžaduje to trpělivost a hodiny práce. Nasbírané listy musím očistit, naolejovat, nalakovat a vytvořit z nich sádrový odlitek,“ vysvětluje Lenka.

Inspiraci pro své výrobky hledá Lenka především v přírodě.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V konečné fázi zdobí šperky barevnou glazurou nebo pravým zlatem. Jejich cena se pohybuje od tří set do tří tisíc korun. Přestože výrobě jednotlivých výtvorů předchází několikahodinová práce, jeden z Lenčiných nezaměnitelných kousků vznikl úplnou náhodou.

„Chtěla jsem vyrobit hrnek, zalila jsem tedy formu, ale zapomněla jsem na ni, takže se to pokazilo. Nakonec se ale ukázalo, že z toho vznikl jakýsi náramek, který jsem pak už jen dopracovala a opatřila siluetou Hradčan. Má velký úspěch,“ popisuje Lenka.

Všechny šperky vyrábí ručně ve své dílně v obci Hory.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Káva a pec Albína



Populární jsou také její hrnky s motivy srdíček, lodiček nebo aut. Řada z nich vznikla i na popud jejích dvou malých synů. Lenka tvoří ale také vázy, mísy nebo lázeňské pohárky. Některé věci z její tvorby jsou vyráběné průmyslově ve stovkách kusů, jiné vznikají ručně v řádu několika desítek kusů ročně.

K nejdražším kouskům patří velké porcelánové vázy. Zájemce za ně zaplatí kolem deseti tisíc korun. Jejich výroba je totiž fyzicky i technologicky velmi náročná.

Přestože Lence zabírá nyní nejvíc času rodina a děti, spřádá plány do budoucna. Ráda by začala s výrobou speciálních lamp z průsvitného porcelánu, o kterých přemýšlí už několik let.

Výtvarnice má desítky forem, do kterých vlévá porcelánovou hmotu. Po vypálení vznikají originální šperky.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ve své dílně s výhledem na stromy tak nyní tráví mnoho hodin a už nedočkavě vyhlíží teplé sluneční paprsky.

„Nejraději tvořím v létě, je dlouho vidět a člověk je nabitý energií,“ dodává Lenka, která se při své práci podle svých slov neobejde bez šálku dobré kávy a své pece, které důvěrně říká Albína, podle data, kdy si ji pořídila.