I letošní kolekce je vlastním vyjádřením návrhářky. „Vždycky je to něco, co sama ráda nosím,“ řekla Victorie Beckhamová o své show v rámci New York Fashion Weeku pro Telegraph.

Nejde ale jen o slavné jméno. Kousky této návrhářky milují ženy po celém světě zejména proto, že nejde o nic extravagantního. Snadno je tak lze zařadit do jakéhokoli stylu a šatníku obyčejných dam.

Beckhamová přiznala, že netvoří takzvané „showpieces“, tedy exponáty, které jsou vytvořené pouze pro účel přehlídky, ale v reálném světě jsou takřka nenositelné.

„Je to realita, která je pro mě velmi důležitá,“ řekla. Každému kousku je věnována nadstandartní péče, značka je známa pro svou preciznost, co se týče detailu. Ta je věnována každému z designů.

Pánské prvky



V kolekci se objevují pytlovité kalhoty, které sama Victoria s velkou oblibou nosí, a dokonce se v nich ukázala i na konci přehlídky. Co se týče barev, nejvíce byla k vidění krásná akvamarínová, šedá a odstíny, které spadají do spektra takzvaného námořnického stylu. Místy se ale objevují typicky feminní barvy, jako je malinově růžová či měkce bleděmodrá.

Volné kalhoty ráda nosí i sama návrhářka.

FOTO: Profimedia.cz

Většina kabátů se může pochlubit objemnými rukávy, střihy jsou zpravidla rovné, postrádají siluetu, nicméně neubírá jim to na šmrncovnosti a puncu luxusu. Nicméně kolekce nepostrádá ani ženské kousky, tedy sukně a šaty.

V potiscích je jasná inspirace výstavou malíře Paula Nashe, který momentálně vystavuje v britské galerii Tate. Doplňky jsou mixem typicky ženských a mužských prvků. Nicméně nechybí ani kožené rukavice po lokty a kozačky na bytelném klínu, které mají posilovat pocit stability a moci.

Většina bot měla nízký podpatek. Střídaly je kozačky na klínu.

FOTO: Profimedia.cz

Novinkou jsou kabelky inspirované spoluprací s firmou Estée Lauder. „Chtěla jsem udělat vintage kousek, věděla jsem, že by byla zábava vdechnout mu nový život,“ řekla Beckhamová. VB Vanity Box, jak je doplněk nazván, je rafinovaný, klasický, ale přesto dostatečně prostorný, aby se do něj vešly všechny ženské nezbytnosti.

Victoria Beckhamová kolekci sestavila pro denní nošení.

FOTO: Profimedia.cz

Z barev si všímáme nejvíce odstínů modré.

FOTO: Profimedia.cz

K vidění jsou i dlouhé sukně a šaty.

FOTO: Profimedia.cz

V kolekci se mísí ženské a pánské prvky.

FOTO: Profimedia.cz