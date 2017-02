A k rodnému Skotsku a Británii vztah neztratila ani v Novém světě. Projevovalo se to hlavně tak, že Mary Anne MacLeodová-Trumpová milovala anglickou královnu.

„Kdykoli se v televizi objevila královna Alžběta II., matka byla k obrazovce doslova přilepená. Úlet, co?“ řekl nedávno prezident Trump ve velkém profilovém rozhovoru pro londýnské Timesy o milované matce, která zemřela před 17 lety ve věku 88 let.

Podle něj byla na královnu pyšná a vážila si jí. A nade vše obdivovala pompéznost a zároveň civilnost anglických ceremonií. „Tohle nikdo neumí tak jako Angličané,“ lichotil v rozhovoru Trump. Právě cit pro eleganci, styl a dramatické vystupování má prý po matce.

„Byla velmi obřadná, milovala rituály a já jsem stejný. Táta byl developer, samé cihly a cement,“ prozradil o otci německého původu.

Místo, kde prožila jeho matka dětství, navštívil americký prezident v roce 2008. Vlevo sestra Maryanne

FOTO: Profimedia.cz

Ačkoli se matka stala naplno ženou v domácnosti, vždy velmi dobře věděla, co se děje ve světě. Šířila kolem sebe atmosféru vznešenosti a velkoleposti.

V knize z roku 1987 Umění udělat dohodu dokonce Trump tvrdí, že po matce zdědil své šoumenství. „Jinak bych nevymyslel tolik bombastických volebních akcí, například létání za voliči v soukromém boeingu s nápisem Trump Force One,“ řekl Timesům.

Pohledné keltské děvče



Ačkoli do Ameriky Mary MacLeodová připlula v roce 1930 lodí RMS Transylvania pouhý den po svých osmnáctinách s cílem zůstat natrvalo, na Skotsko nikdy nezapomněla. Narodila se v květnu 1912 ve vesnici Tong poblíž městečka Stornoway na ostrově Lewis na Vnějších Hebridách, kde dnes žije 571 duší. Byla nejmladší z deseti dětí a jejím rodným jazykem byla skotská gaelština. Angličtinu si jako druhý jazyk osvojila až v místní škole, kde byla od začátku nejlepší žačkou.

Jejím rodným domem byl dodnes stojící klasický keltský „blackhouse“, postavený z velkých kvádrů kladených nasucho. Podlouhlá chatrč měla jedinou místnost pro celou rodinu. Topilo se rašelinou a střechu kryly došky. Otec byl rybář a stavitel podobných domků. O rodinu se staral, ale majitelé pozemků, žijící kdesi daleko v Anglii a Skotsku, odmítali dát válečným veteránům půdu.

Po první světové válce navíc zkolaboval rybolov a život na Hebridách začal být k neunesení, a tak mladí hromadně odcházeli za Atlantik. Mary byla pohledná, plná života a energie, děsila ji vyhlídka na to, že se celý její život smrskne na péči o stárnoucí rodiče. A tak neváhala a vyrazila za oceán.

K cestě do New Yorku jí pomohla starší sestra Catherine Mathesonová, kterou již dříve vyhnal z rodného domu skandál - měla nemanželské dítě a musela pryč, nejlépe do Ameriky. Právě u ní Mary na Long Islandu bydlela a našla si práci jako pomocnice v domácnosti. Nakrátko se ještě vrátila domů, natrvalo do USA odešla v roce 1934. Krátce poté se na bálu seznámila s Fredem Trumpem, synem německých přistěhovalců, a v lednu 1936 si ho v hotelu Carlyle na Manhattanu vzala.

Trumpova matka nikdy na vlast nezanevřela. Na ostrov Lewis se pravidelně vracela, a nikdy nezapomněla na rodnou skotskou gaelštinu, kterou hovořila ještě na smrtelné posteli. Což je unikát, protože tímto jazykem dnes mluví na světě jen 57 tisíc lidí a částečně jí rozumí kolem 90 tisíc „skotských Keltů“. Její jazykové vybavení mimo jiné znamená, že Donald Trump téměř jistě jako nemluvně usínal za zvuku keltských ukolébavek.

V domě předků jen 97 vteřin



Donald Trump navštívil ostrov jednou jako dítě a podruhé v roce 2008 vyhledal přímo chalupu, v níž se matka narodila. Podle reportáže z této návštěvy strávil meditací nad svými skotskými kořeny rovných 97 vteřin, pak z domku vystřelil pryč. Ani nenavštívil své dva bratrance Williama a Alasdaira Murrayovy, kteří tam stále bydlí.

Svým skotským původem se nepřestává chlubit, i když v posledních letech si vztah k matčině vlasti kalí bojem proti větrným elektrárnám poblíž svého golfového hřiště v aberdeenském hrabství.

Když se redaktor Timesů otázal Donalda Trumpa, co ještě zdědil po své skotské matce, odvětil: „Skoti si rádi hlídají penízky, což já dělám také. Potíž je v tom, že obchoduji se závratným množstvím penízků.“ Zlé jazyky ovšem tvrdí, že dokud nechtěl stavět golfové hřiště, o svých skotských kořenech nemluvil, ani se o ně nezajímal.

Trumpova matka s dcerou Maryanne

FOTO: Profimedia.cz

A Skotům příliš nevoní zase on, zejména postojem k imigrantům, protože jeho vlastní matka byla ekonomickou imigrantkou par excellence.

Farář James McIver ze Svobodné presbyterní církve ve Stornowayi, pod nějž vesnice Tong patří, nedlouho před zvolením Trumpa prezidentem řekl: „V naší vsi o něm žádné extra mínění nemáme.“

Místní mu tam říkají gaelskou verzí jeho dvou křestních jmen „Domhnall Iain“, zdůrazňují ale, že jeho chvástavost a bombastičnost jsou v přímém protikladu k „ostrovním hodnotám“.

I ten účes má po ní



Trumpově rodinné historii se nyní věnuje britský televizní kanál Channel 4. Rozebírá především osud jeho dědečka Friedricha Drumpfa, který přijel do New Yorku z Bavorska jako 16letý v roce 1885 s jediným kufrem a bez peněz. Po vypuknutí zlaté horečky začal chystat zlatokopům hamburgery z uhynulých koní, pak pro ně zřídil nevěstince a nakonec se vrhl na podnikání v realitách, kde konečně prorazil.

Cestu matky z Hebrid do New Yorku, která zaoceánskou lodí trvala devět dní, označil seriál za příběh, který jako by vypadl přímo z románů Francise Scotta Fitzgeralda.

Mary řídila rodinu železnou rukou a zároveň si uměla užívat společenského života. Nosila drahé kožešiny a nákladné účesy a trvalé, které v něčem připomínají bizarní přehazovačku jejího syna.

Trump o ní říkává, že byla „chytrá jako čert“. A úzkostlivě dbala na hygienu, prý měla fobii z bacilů a bakterií. Ustavičně si myla ruce, což po ní prý syn zdědil. Nerad si s někým potřásá rukou a nejnovější tvrzení anglických tajných služeb, že v ruském hotelu řádil s prostitutkami, odmítl s tím, že se natolik bojí nákazy, že je pro něj něco takového nemyslitelné.

Drama v New Yorku



Dne 31. října 1991 79letou Mary Trumpovou přepadli poblíž rodného domu v newyorské čtvrti Queens. Zlomili jí žebra, měla podlitiny ve tváři a krvácení do mozku, což jí doživotně poškodilo slyšení a vidění. Šestnáctiletého útočníka chytil řidič náklaďáku Lawrence Herbert, který právě jel kolem. A nelitoval. Magnát se mu odvděčil šekem, který mu umožnil udržet si svůj domek, na nějž se už sápali exekutoři.

Trump měl být své matce za co vděčný. Trpělivě snášela jeho mladistvé excesy a jeho kariéru promyslela do detailů. Na každý bál mu sehnala dokonalý dívčí doprovod.

„Zcela vědomě mu budovala image playboye. Brala to jako investici do budoucnosti,“ tvrdí kamarád z dětství Sandy McIntosh.

Co se Mary MacLeodové týče, Trump přiznává, že neúspěch několika jeho předchozích manželství nejspíše souvisí s tím, že „si nemůže pomoci a srovnává své ženy se svou úžasnou matinkou“. A té se přece žádná jiná vyrovnat nemohla.