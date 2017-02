Postup: Maso omyjeme, osušíme, očistíme od blan a nakrájíme na větší kostky. Na pánvi rozpálíme olej, osolené, opepřené maso z obou stran zprudka opečeme. Potom maso vyjmeme a do výpeku vložíme nakrájenou kořenovou zeleninu a cibuli. Zeleninu restujeme asi 5 minut, přidáme červené víno a směs povaříme. Omáčku dochutíme rajským protlakem, vlijeme vývar, přivedeme k varu, znovu do pánve vrátíme maso a celé pár minut provaříme. Připravíme si vhodnou nádobu do trouby a maso s omáčkou do ní vložíme. Pečeme pod pokličkou na 180 °C až 3 hodiny doměkka (maso kontrolujeme a v případě potřeby podléváme vodou). V tuto chvíli máme dostatek času si připravit bramborovou kaši. Omáčku přes cedník propasírujeme. Mrkev a pórek nakrájíme na tenké plátky, na másle krátce orestujeme. Maso servírujeme s bramborovou kaší, restovanou zeleninou a červeným vínem. Dobrou chuť!