Pařížský chirurg a známá televizní postava Michel Cymes se rozhodl veřejnosti odkrýt své soukromé lékařské poznatky ohledně tajemství krásy a dlouhověkosti Francouzek.

Rozhodl se je sdílet s Dailymail.co.uk a dát možnost i ženám z jiných zemí tyto tipy a triky vyzkoušet. Podle něj je dokonce vědecky prokázáno, že Francouzky žijí v průměru až o dva roky déle než například ženy v Británii.

Investujte do slunečních brýlí

Jistě každá žena vlastní alespoň jedny sluneční brýle. Jenomže čím více stárneme, tím více je náš zrak ohrožen. Mluvíme například o šedém zákalu nebo degeneraci oka související s věkem. Riziko stoupá, pokud zrak nechráníme kvalitními slunečními brýlemi, anebo jsme ochranu očí kompletně zanedbávali. Nečiní tak ale ženy ve Francii, pro ně jsou kvalitní a značkové sluneční brýle téměř nutností.

Brýle nejsou jen módní, ale i zdravotní doplněk. Mnoho lidí dokonce ani neví, že i slunce v zimě může zrak nenávratně poškodit. Vybírejte proto brýle s obroučkami tak, aby konturovaly vaše obočí a oblast oka pokrývaly, co nejvíce je to jen možné. Široké obruby zabrání světlu, které se může vkrádat po stranách. Úkolem čoček je pro změnu vytvořit bariéru proti ultrafialovému záření.

Poraďte se při výběru brýlí se svým optometristou nebo prodavačem v optice. Ten by měl doporučit i materiál skel podle prostředí, kde se nejčastěji pohybujete.

Pijte jako sommeliér/ka

Je velmi mnoho lidí, kteří se sice za alkoholiky nepokládají, nicméně chytnou se skleničky, jakmile je byť jen malá příležitost. Jenomže tomu se říká sociální alkoholismus, lidé už svou závislost nevnímají.

Bohužel je to právě alkohol, který se může výrazně podepsat nejen na kvalitě, ale i délce života. Je spojován s rakovinou, onemocněním srdce, ale i s vysokým krevním tlakem. Naučte se ocenit alkohol a pít jej tak jako Francouzi. Nesmíte se stát jeho otrokem. Udělejte si čas na sklenku dobrého vína, doušek nechte v ústech po delší čas a vychutnejte si tak chuť vína.

Pokud budete sklenku vyprazdňovat co nejpomaleji, i hladina alkoholu v krvi bude stoupat velmi pomalu. Omezte pití alkoholu, ale pokud neodoláte sklence denně, zkuste tuto potřebu snížit a bez alkoholu se obejít alespoň den nebo dva. Svému zdraví prokážete velkou službu.

Používejte česnek

Jedna z nejpoužívanějších ingrediencí ve francouzské kuchyni je velmi prostá. Jde o česnek. Ten se využívá jak ve studené, tak i v teplé kuchyni, do salátů, polévek či těstovin. Je bohatý na antioxidanty, a proto také skvěle bojuje s příznaky stárnutí.

Antioxidanty totiž působí jako štít proti volným radikálům, které útočí na lidské buňky a způsobují například urychlování procesu stárnutí. A právě proto je nutností česnek nejen konzumovat v co největším množství, ale nejlépe v syrové formě. Používejte jej do zálivek, polévek a pomazánek.

Pečujte o výstřih

Výstřih upoutá pozornost muže v jakémkoliv věku, i proto je třeba o něj pečovat. To ženy ve Francii moc dobře vědí. V oblasti dekoltu je nedostatek mazových žláz, kůže je jemná a křehká. I proto hrozí předčasné stárnutí kůže, kterého se lze vyvarovat několika jednoduchými rituály.

Pouhých pět minut stačí ke stimulaci produkce kolagenu, který pomůže dekolt udržet mladistvější a pevnější. Prvním krokem je peeling, na který stačí použít výrobek s jemnými zrníčky, a to zejména díky velmi citlivé pokožce dekoltu.

Dále nezapomínejte na každodenní hydrataci. Postačí k tomu jakýkoliv mastnější krém jemně vmasírovaný do pokožky. A posledním, naprosto nepostradatelným krokem je sluneční ochrana. Chraňte pokožku hned tehdy, jak oblohu rozrazí první jarní paprsky.

Tip na závěr: Parfémy obsahují alkohol, který kůži vysušuje. Proto jej raději aplikujte přímo na oblečení.

Večeře bez televize

Zlozvyk, který trápí mnoho lidí - stravování u televize. Vyhněte se tomu. Sledování televize totiž nutí člověka podvědomě jíst rychleji a nedbat na dostatečné rozžvýkání potravy.

Pokud chcete zabránit přejídání, dejte tělu dostatek času a prostoru k tomu, aby si uvědomilo, že konzumuje potravu. A příklad si vezměte z Francouzek, které mají večeři jako rituál. Hodujte u stolu, a to bez jakýchkoliv výjimek.

Zdravotní polštář

Svaly, šlachy a nervy patří do skupiny měkkých tkání. Po celý den jsou neustále zapojovány, a i proto je nutné dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. Důležitý je i čas, kdy odpočíváme. A také je nutné zapřemýšlet nad kvalitou lůžkovin, a to zejména v případě, že trpíme bolestmi krku či zad.