Dana Sokolová, Novinky

„Tónovací i rozjasňující krém spojuje vlastnosti hydratačního krému a make‐upu. Je lehčí než make‐up a na pleti vytváří přirozenější vzhled. Snadno se s ním pracuje, nezanechává šmouhy a fleky. S pomocí krému můžete velmi rychle zamaskovat únavu, omladit a rozjasnit pleť. Zkrátka se zkrášlit,” vysvětluje Hana Modrá, kosmetická konzultantka značky Nivea.

Jedná se tedy o velmi praktickou záležitost, kdy žena nemusí použít hned několik krémů najednou a postačí jí v podstatě jediný. Používají je často zaneprázdněné ženy, které upřednostňují rychlé a přirozené líčení a nepotřebují zakrývat větší nedostatky pleti. Věk v tomto případě nehraje roli.

Jak vybírat tónovací krém?

Vždy hleďte na typ pleti, pro který je určen a v úvahu berte i věk, jelikož kromě výrobků pro normální, suchou a mastnou pleť lze vybírat i z krémů, jež mají protivráskový a anti‐age efekt.

Jste‐li majitelkou suché pleti, je vhodné nejprve nanést pečující sérum nebo krém, a pak teprve krém tónovací.

Mezi krémy s tónovacím efektem se řadí i některé druhy s rozjasňujícími účinky. Ty pomocí barevných pigmentů nejdříve zakryjí nedokonalosti či tmavé kruhy pod očima a třpytivé pigmenty pak pleť rozjasní.

Zleva: 1. Nivea lehký zdokonalující krém CELLULAR PERFECT SKIN - dokonale rozjasní a sjednotí pleť. Speciální enkapsulované pigmenty se perfektně přizpůsobí tónu pleti a okamžitě kryjí veškeré nedokonalosti - rozšířené póry, vrásky a pigmentové skvrny. Po 4 týdnech pravidelného používání redukuje vrásky a zlepšuje schopnost buněčné obnovy pleti. Cena 296 Kč. 2. Elizabeth Arden Sheer Light - tónovací rozjasňující krém, jenž dodá pleti nezaměnitelně přirozený jas a zároveň dostatečnou hydratací rozptyluje světelné paprsky a tak jsou případné nerovnosti či vrásky méně patrné. Ve čtyřech odstínech se přizpůsobuje změnám v odstínu pleti, k nimž dochází během všech ročních období. Cena 299 Kč. 3. Avon Nutraeffects rozjasňující tónovací denní krém SPF 20 50 ml - viditelně oživuje mdlou a unavenou pleť a zanechává ji zdravou a zářivou. Obsahuje mikročástečky, jemně tónuje a okamžitě redukuje viditelnost nedokonalostí pleti. Cena 79 Kč. 4. Syncare Soft Touch sjednocující tónovací krém 30 ml je zvláště vyvinutý pro sjednocení barevného tónu pleti. Velmi dobře kryje nepravidelnosti pokožky. Obsahuje UV filtr SPF 10 a UVA 4. Je voděodolný a stálý. Neobsahuje minerální oleje a jiné komedogenní látky. Cena 347 Kč. 5. Alcina Nude Colour Cream tónovací 35 ml - působí na pleti zdravě a přirozeně, pokožka má sametově svěží a přirozeně hebký vzhled. Jemně tónovaná ultra lehká textura se ihned spojí s pletí a perfektně se přizpůsobí všem jejím odstínům. Cena 385 Kč

FOTO: archív firem

Jak tónovací krémy nejlépe nanášet?

Je to stejné jako při aplikaci make‐upu nebo krému. Pracujte pouze prsty, houbičky nebo štětce jsou zbytečné. Malé množství tónovacího krému naneste na čelo, tvář, nos a bradu a rozetřete konečky prstů pečlivě po celém obličeji – postupujte od čela k bradě a od středu obličeje do stran. V okolí očí používejte speciální oční krém a pouze ho jemně vklepávejte. Nanášejte vždy raději menší množství a postupně přidávejte. Je to lepší než mít krému na pleti moc a nemít ho kam rozetřít.

Pokud chcete, aby pleť zůstala matná a působila sametově co nejdéle, pak tónovací krémy zafixujte pudrem. S pudrem to ale nepřehánějte, aby pleť nebyla zbytečně přesušená. Jen lehce zmatněte lesknoucí se partie obličeje, zejména v tzv. T zóně.

Zleva: 1. Bioderma Sensibio AR BB krém pro citlivou pleť SPF30 Light 40 ml. Multifunkční krém pro citlivou a reaktívní pokožku se sklonem k začervenání či pleť s rosaceou. Sensibio AR BB krém pokožku zklidní, intenzivně hydratuje a dělá ji odolnou vůči vlivům prostředí. Cena 495 Kč. 2. Yves Rocher BB krém pro dokonalou pleť 6v1. Hydratuje pleť po dobu 24 hodin, sjednocuje odstín pleti, kryje nedokonalosti a známky únavy pleti, vyhlazuje nerovnosti, prosvětluje pleť a chrání před agresivními vlivy vnějšího prostředí. Cena 390 Kč. 3. Vichy BB krém Idéalia SPF 25 (BB Cream) 40 ml dodá vaší pleti perfektní texturu i odstín bez náznaku šedi. Idéalia BB Cream obsahuje první technologii "Anti-Grey", která pokožku zbavuje našedlého tónu. Vhodný pro všechny typy pleti, včetně citlivé. Cena 569 Kč. 4. Loccitane BB krém Slaměnka s SPF 30. Nejsvětlejší odstín - sjednocuje tón pleti, rozzáří unavenou pleť, vyhlazuje pleť, zmírňuje známky stresu a únavy. Chrání pleť před škodlivým UV zářením. Cena 1075 Kč. 5. Nivea Zkrášlující hydratační krém 5 v 1 BB Cream SPF 10 50 ml sjednocuje tón pleti, kryje její nedokonalosti, rozjasňuje, hydratuje a chrání. Cena 169 Kč. 6. La Roche Posay BB krém SPF 20, 40 ml - nemastná hedvábná textura vyhovuje všem typům pleti, včetně citlivé. Hypoalergenní složení (minimalizuje alergické reakce), nekomedogenní (neucpává póry), bez parabenů. Cena. 435 Kč. 7. Loreal Paris BB Cream Loreal Nude Magique 30 ml - pro perfektní pleť bez make-upu. Ocení zejména ženy, jež dávají přednost přirozenému vzhledu pleti. Cena 289 Kč. 8. Garnier BB krém proti nedokonalostem 5 v 1 PureActive SPF 15, 50 ml - komplexní péče pro pleť se sklonem k tvorbě akné. Účinné složení pro bleskově bezchybný vzhled jedním tahem. Neucpává póry. Cena 99 Kč

FOTO: archív firem

BB versus CC krém

BB krém neboli Beauty Balm obsahuje hydratační složku, rozjasňovač, podkladovou bázi, lehký make-up i sluneční filtr. Nanáší se zcela shodně jako denní krém. Ne vždy ale stačí k zakrytí některých nedostatků pleti, proto byly vyvinuty tzv. CC krémy neboli Colour correction, které mají oproti BB krémům větší krycí schopnosti, tudíž si dokážou poradit s tmavými kruhy pod očima, s pupínky či rozsáhlejším začervenáním pleti.

CC krémy navíc často obsahují i anti-aging složku a tudíž jsou vhodné i pro zralejší pleť. „CC krémy s kyselinou hyaluronovou poskytují pleti hydrataci a dokážou vyplnit i ty nejhlubší vrásky zevnitř a vytváří tak zářící, sjednocený vzhled. Navíc se neusazují do vrásek, jak činí mnohé make-upy, které vrásky mnohdy spíš zvýrazní, než zakryjí,” dodává Stefanie Conzelmannová z Eucerinu.

Přestože jsou svou texturou více podobné make-upu, stále po nanesení působí přirozeně, a tím, že neobsahují olejové báze, jsou vhodné i pro aknózní pleť.

Samozřejmě, že i tónovací krémy dnes obsahují minimálně SPF15 s UVA filtry a chrání tak pleť i před předčasným stárnutím.

Zleva: 1. Eucerin CC krém SPF 15 Hyaluron-Filler 50 ml - okamžitě sjednocuje tón pleti, zdokonaluje a vyživuje pokožku, chrání ji před UV zářením a působí proti vráskám díky kyselině hyaluronové. Cena 699 Kč. 2. Loccitane zkrášlující CC krém Pivoňka light - lehký hydratační krém obsahuje pigmenty a perleťové částice, které pleti okamžitě dodají dokonalý vzhled. Pomáhá okamžitě a dlouhodobě zlepšit kvalitu pleti a zanechává ji svěží a rozzářenou. Cena 795 Kč. 3. Mixa CC krém proti zčervenání s OF 15 50 ml - zklidňující krém na citlivou pleť proti začervenání s OF 15 bohatý na složky známé pro své zklidňující účinky a zmírnění zarudnutí pleti zbaví vaši citlivou pleť každodenních starostí. Cena 179 Kč. 4. Oriflame CC krém SPF 35 Giordani Gold 40 ml - je kombinace péče o pleť a make-upu v jednom balení, ochranný faktor SPF 35. Cena 259 Kč. 5. Yves Rocher sypký sametový pudr - lehká vzdušná textura zabraňuje lesknoucí se pleti, sjednocuje ji a projasňuje. Pudr nevysušuje pleť a nezvýrazňuje vrásky. Dokonale zafixuje tónovací krémy i make-up. Cena 249 Kč. 6. Sensai fixační sypký pudr Translucent Loose Powde Loose Powder 20 g - lehký pudr s delikátní tónovací barvou, snadno se spojí s podkladovým make-upem, vaše pleť bude saténová, perfektní a přirozená. Cena 925 Kč

FOTO: archív firem