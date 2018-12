Trenčkot jako předzvěst jara třikrát jinak

Nebylo by to to pravé jaro, kdyby se na ulicích hojně nezačaly místo teplých péřových kabátků objevovat jarní svršky. A právě jarní měsíce se nesou ve znamení trenčkotů. Ty se hodí jak k sukni do kanceláře, tak i na volný čas k teniskám.