Eva Dvořáková, Novinky

Odbornice a lektorky jógy a pilates se shodují, že oblečení na tyto dva typy cvičení by mělo být hlavně pohodlné, v nejideálnějším případě bezešvé, aby dovolovalo co nejširší rozsah pohybu. Zároveň ale musí být nositeli příjemné.

Volné bezešvé tričko s netopýřími rukávy, 299 Kč. Legíny s vykrojenou patou, 399 Kč. Vpravo volnější kalhoty s vykrojenou patou, 499 Kč. Vše Tchibo.

FOTO: Archiv firmy

Nevhodné oblečení brání správnému cvičení



„Oblečení na pilates by mělo být volné, ale zase ne příliš. Pilates je totiž o hloubkovém svalstvu a lidé ho v těsnějším oblečení snadněji zapojují a více se snaží. Za volné oblečení se někteří lidé schovávají i například proto, že se stydí za svou postavu. To je ale naprosto zbytečné. Setkávám se s případy, kdy se pak díky nevhodnému oblečení ani nesnaží zapojit břicho a záda,” říká lektorka pilates Ivana Davidová.

Dodává, že na škodu je i příliš těsné oblečení, které je opakem pohodlí, člověka škrtí a nedovoluje mu určité cviky.

„Boty nejsou potřeba, pilates se cvičí naboso,” dodává.

1. H&M, 399 Kč. 2. H&M, 799 Kč. 3. Lindex, 799 Kč. 4. Roxy, 1190 Kč. 5. Marks & Spencer, info o ceně v obchodě. 6. Marks & Spencer, info o ceně v obchodě.

FOTO: Archiv firem

Nebojte se umělých vláken

Pokud si budete vybírat cvičení na v dnešní době velmi populární jógu, je potřeba dávat si pozor na materiál, ze kterého je oblečení vyrobeno.

„Některé materiály mohou omezovat v pohybu, při větším obsahu polyesterových složek mohou nepříjemně kousat a dráždit kůži,” říká cvičitelka jógy Zuzana Klingrová.

Pokud jste vyznavačem přírodních vláken, vězte, že ani ta nemusí být na jógu tím nejideálnějším materiálem.

1. Podprsenka, Roxy, 1090 Kč. 2. Podložka na cvičení, H&M, 899 Kč. 3. Tílko, Roxy, 1090 Kč. Legíny, Roxy, 1350 Kč.

FOTO: Archiv firem

„Pokud si koupíte oblečení z čisté bavlny, je samozřejmě velmi příjemné a neomezuje v pohybu. Bohužel ale dlouhodobě nedrží tvar. Proto hodně firem přidává k bavlně malé množství umělých vláken (lycra apod.), které pomohou oblečení tvar udržet,” radí jogínka.

Zleva: Tílko na sport, Marks & Spencer, info o ceně v obchodě. Dvouvrstvé bavlněné triko, Mango, 349 Kč. Bezešvé tričko na cvičení, H&M, 399 Kč.

FOTO: Archiv firem

Klingrová doporučuje oblečení důkladně otestovat, případně si v něm udělat několik cvičebních pozic. „Udělejte si několik ásan. Například předklon, záklon a třeba bojovníka 1. Pokud nakupujete oblečení přes internet, nezapomeňte sledovat materiál oblečení,” radí.

Kalhoty, 799 Kč. Tílko s všitou podprsenkou a volnými zády, 799 Kč. Obojí H&M.

FOTO: Archiv firem

Osobitý styling



Jógu a pilates spojuje fakt, že při obou cvičeních se zapojují hloubkové svaly. Proto je důležité, aby oblečení bylo na tělo upnuté, ale ne příliš. Velmi často se s topem kombinují kalhoty „harémky” se spadnutým sedem. Na velké čáře ale vítězí hlavně legíny po kotníky.

Důležitá je také opora. Ženám s menším poprsím stačí obyčejná sportovní podprsenka, ale majitelky většího poprsí by se měly zaměřit na kousky s bytelnější výstuží.

Co se týče svršku. Záleží na volbě každého člověka. Někteří preferují tílko, jiní tričko, pro zimomřivější typy jsou k dispozici trika z funkčního materiálu sající pot a s dlouhým rukávem.

1. Lindex, 799 Kč. 2. Sada dvou bloků a pásku, Tchibo, 399 Kč. 3. Bezešvé triko na cvičení, Tchibo, 399 Kč. Legíny, H&M, 599 Kč.

FOTO: Archiv firem

Pohodlí na prvním místě



„Oblečení na jógu, pilates nebo na jiná cvičení rozhodně není o značkách,” říká Ivana Davidová.

Značkové neznamená kvalitní a nikdo by neměl zapomenout na to, že na prvním místě musí být hlavně jeho osobní pocit a také to, aby se při cvičení člověk cítil doopravdy pohodlně.

1. Oboustranné legíny, Tchibo, 549 Kč. 2. Marks & Spencer, info o ceně v obchodě. 3. Lindex, 899 Kč. 4. Marks&Spencer, info o ceně v obchodě. 5. Roxy, 1350 Kč.

FOTO: Archiv firem