Eva Dvořáková, Novinky

Abyste ráno nemusely řešit častou otázku, tedy co s čím sladit, pokuste si pořídit co nejvíce skvěle padnoucích šatů, které se budou hodit jak do kanceláře, tak i na jiné méně formální události.

Pravidlem číslo jedna je, že šaty by vám měly stoprocentně sedět. Pokud je jen horko těžko dopnete, vyhněte se většinou mylným představám, že do nich zhubnete, když nesedí na bocích, nedoufejte, že se po vyprání srazí.

Není nutné, dokonce je to zbytečné, mít doma krásný, ale nepadnoucí kousek, který deformuje postavu a i v nejlepším stylingu vypadá uboze.

Přivítejte neony i zlatou

Sako Topshop, info o ceně v obchodě. Set bižuterie, H&M 399 Kč. Boty, Zoot 1299 Kč. Šaty Monsoon.

Proč si trochu nepohrát s netradiční žlutou? Skvěle vypadá v kombinaci bílé a zlaté. Šaty nemusí být celé žluté, stačí pouze pruh či jiný detail. Doplňte je ovšem doplňky v podobném duchu, rozhodně ale celek „nezabíjejte” černou barvou. Černé sako či lodičky by nevypadaly dobře. Spolehněte se raději na bílou či krémovou.

Meruňková s džínovinou



Pokud chcete méně formální outfit, zvolte meruňkovou barvu v kombinaci s džínovou bundičkou. Díky lodičkám a honosně vypadající bižuterii ovšem v této kombinaci můžete bez problémů zavítat i do práce. Pokud je džínová bunda přes čáru, nebojte se zvolit vypasované sáčko třeba v béžovém odstínu.

Džínová bunda, Mango 799 Kč. Boty, F&F 569 Kč. Náhrdelník, H&M 399 Kč. Šaty, F&F 749 Kč.

Formální neznamená nudné



Baví vás květinové potisky? Hit letošního léta přeneste na formální šaty a oblékněte je do kanceláře. Proč ne. Nezapomeňte ale na barvy. Formální totiž neznamená nudné. K vypasovaným šatům budou skvěle vypadat mentolové lodičky a fuchsiová kabelka. Pokud si chcete přehodit přes ramena sáčko, zvolte krémové s černými detaily. Černá je v tomto případě žádoucí vzhledem k obrysům květin na šatech, kde se také objevuje. Proto nebude tolik bít do očí.

Sako, H&M 999 Kč. Kabelka, Zara 599 Kč. Boty, Zara 799 Kč. Šaty, Marks & Spencer info o ceně v obchodě.

Dáma v kalhotách

Nebaví vás šaty a nejlépe se cítíte ve společenských kalhotách a košilích? Místo saka oblečte dámskou originální vestu s výraznou stuhou v pase, kterou můžete uvázat na volno nebo do velké mašle. Na nohy jedině boty na podpatku, dokonale bude vypadat zlatý pásek okolo kotníku, pokud obléknete tříčtvrteční kalhoty a necháte jej tak vyniknout. Business look podpořte rudou rtěnkou či lakem na nehty a přísným ohonem.

Vesta, Karen Millen info o ceně v obchodě. Boty, Debenhams, info o ceně v obchodě. Košile, Marks & Spencer, info o ceně v obchodě. Společenské kalhoty, Mango 449 Kč.

