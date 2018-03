Eva Dvořáková, Novinky

Kožené bundy už můžeme schovat hluboko do skříně. Venku se bude střídat déšť se sněhem, poryvy větru, a proto je potřeba být na takové počasí připraven. Ale není to vše jen o dobré a kvalitní bundě. Dobrou službu vám prokážou i nepromokavé boty, teplé a funkční prádlo nebo třeba takový obyčejný kulich.

Zatím se rtuť teploměru ještě nepohybuje na kdovíjak nízkých teplotách, přesto je ale zvenku už cítit pořádný chlad, kvůli kterému si domů nosíme červené a studené nosy, zmrzlé ruce i nohy. A tady jenom vitamín C nestačí!

Když je zdraví důležitější

I když se funkční oblečení nosí většinou jen na horách, můžete přesto využít jeho jedinečných vlastností. A to například když se večer vydáte na procházku se psem nebo o víkendu na výlet. Báječná jsou také dámská body, díky kterým vám nebude za žádných okolností táhnout na záda a hodí se především do džínů nebo oblíbených bokových kalhot.

Kalhoty s hadím potiskem jsou zase praktické v případě hrozícího sněhu nebo kapek deště. Díky svému jedinečnému povrchu vodu nevstřebají, ale naopak ji nechají stéci dolů, což se může hodit i při nehodě s kávou. Tedy pokud mluvíme o několika kapkách a ne o celém šálku, který kalhoty zcela jistě promáčí. Nadkolenky v šedé barvě využijete jak na zimní radovánky, tak i ve městě. Obléknete je pod volnější kalhoty nebo k sukni. Ale opatrně, nikdo by nechtěl vypadat jako Pipi Dlouhá punčocha.

Hadí kalhoty, 499 Kč Mango. Funkční legíny, 349 Kč F&F Active. Body s puntíky, 250 Kč Lindex. Mikina na zip, 399 Kč F&F Active. Hřejivé nadkolenky, 125 Kč Lindex.

FOTO: Archiv firem

Bunda je grunt

Do těch největších nečasů určitě noste maximálně zateplené a péřové bundy nebo takové svršky, které mají vysoký vodní sloupec a hodí se i na hory. Do města můžete zkusit leopardí bundu na zip bez límce (nezapomeňte na šálu), černý kabát s koženkovými rukávy a kapucí nebo nejteplejší variantu - zelený dlouhý kabát se stahováním v pase, zateplený podšívkou, s velkou kapucí, praktickými kapsami a kožešinkou.

Leopardí bunda, 999 Kč Lindex. S koženkovými rukávy a knoflíky, 999 Kč New Yorker. Zelený zateplený bomber s kapucí, 2298 Kč C&A.

FOTO: Archiv firem

Indiánem v zimě

Velký návrat zaznamenává pončo, oděv, který je spojován s indiány. Čtvercový kus látky, sem tam oživený třásněmi, který se navléká přes hlavu, je na zimu ideální. Pod něj se skvěle hodí triko s delšími rukávy nebo rolák. Jestli si na pončo netroufáte, oblékněte pletený svetr s knoflíky. Elegantně vypadá napodobenina kožešiny, která se dá připnout ke kabátu. Pokud jdete jen tak ven, nezapomeňte nasadit pletenou čepici a v případě teplot nad nulou na vlněný svetr a zateplenou vestu.

Indiánské pončo, 449 Kč New Yorker. Lososový svetr s knoflíky, Bershka. Růžový kulich, 159 Kč New Yorker. Šál okolo krku, Orsay. Vesta s vnitřní kožešinou, 1999 Kč Zara.

FOTO: Archiv firem

Hlavu v teple

U čepic je potřeba zůstat. Pokrývek hlavy je doopravdy obrovské množství, proto vybrat si tu pravou nemusí být úplně nejjednodušší úkol. Někomu nejvíce vyhovují pletené čepice ozvláštněné květinami nebo bambulemi, jiný vsadí na eleganci a proti dešti, větru i sněhovým přeháňkám se v zimě chrání velkým vlněným kloboukem a bílou šálou. I v případě, že zrovna nehrozí průtrž mračen, se hodí pořídit velká pláštěnka.

Kulich s květinou a barevnými bambulkami, 890 Kč obojí Coolich. Bílá šála, 449 Kč Orsay. Vlněný klobouk, 599 Kč H&M. Růžová čepice, Bershka. Modrý kabát do deště, 999 Kč Lindex.

FOTO: Archiv firem

Nohy v suchu

Holiny se nosí téměř celoročně. Na jaře, než přijdou letní teploty, na podzim, kdy už je zase na balerínky a sandály příliš velká zima. Ale nosíme je i v zimě, většinou těsně před tím, než napadne sníh. Vybrat si můžeme z mnoha barevných variant, délek i stylů. Holiny se už nenosí jenom na pletí záhonu nebo na sekání trávy. Do módy přichází i elegantní varianty (a dokonce i na podpatku), do kterých se ale nedají nosit silonové ponožky. Ani zde nezapomeňte na teplé ponožky. Do černých holin se budou skvěle hodit vesele pestrobarevné.

Elegantní holiny, 2790 Kč Crocs. Lesklé na podpatku, 398 Kč Gate. Zelené s květinami, 1899 Kč Desigual. Teplé podkolenky do holin, 349 Kč Coolich.

FOTO: Archiv firem