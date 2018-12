Eva Dvořáková, Novinky

Nadšení ze zimních kolekcí většinou střídá bezhlavé nakupování kousků, které se nám na první pohled líbí, ale častokrát jsou pak nenositelné. A to většinou v tom případě, kdy se lehce vymykají našemu módnímu vkusu. Jenomže kdo by odolal flitrovým svetrům z pochybného materiálu, když se tak krásně třpytí!

Klíčové kousky šatníku by přitom měly být jednoduché, většinou kvalitní, aby s námi „přežily” nejedno roční období a byly takzvaně nadčasové. Měly by se dát nosit a kombinovat i tehdy, když trendy v módním průmyslu zavelí jinou, velmi odlišnou módní vlnu.

Bílá košile, KappAhl 499 Kč

FOTO: Archiv firmy

Džíny s rovnými nohavicemi, Jennyfer 699 Kč

FOTO: Archiv firmy

Bílá košile je základ. Ať už se chystáte na schůzku, do divadla, nebo jen nevíte, co zrovna na sebe. Zkombinovat ji můžete se skvěle padnoucími džínami a černým či barevným sakem. Je to vděčný kousek oblečení, který patří nejen do dámské, ale i pánské skříně.

Stylový trenčkot, C&A 1498 Kč

FOTO: Archiv firmy

Kabát, F&F 1499 Kč

FOTO: Archiv firmy

Koženková bunda, Reserved 699 Kč

FOTO: Archiv firmy

Dalšími klíčovými kousky jsou bezesporu kabáty a bundy. Při jejich výběru by se každá žena měla zaměřit na to, aby byly co nejvíce neutrální. Ideální je mít na věšáku tři kousky.

1. Trenčkot je alternativa mezi společenským kabátkem a koženou bundou. Jeho nošení je ideální na volnočasové aktivity, zároveň je ale vhodný i do školy nebo na neoficiální schůzky. Jedním z největších trendů je tento rok kombinace tkaniny a kůže nebo koženky.

2. Kabát v tlumených barvách, vypasovaný tak, aby dokonale kopíroval ženské linie, by také neměl chybět. Tento společenský svršek dokáže dodat šmrnc a styl. Hodí se na všechny slavnostní příležitosti, ale i na denní nošení. Pod kabát tohoto střihu je vhodné nosit přiléhavé oblečení, aby se pod ním netvořily nevzhledné boule.

3. Kožená nebo koženková bunda se těší čím dál větší oblibě. Je to skvělá varianta pro ty, kteří se často oblékají a svlékají nebo si zkrátka v danou chvíli nevědí rady s tím, co na sebe. Kromě zimy ji obléknete ve všech ročních obdobích a vrstvit pod ni můžete jak volná saka, tak i dlouhé svetry.

Teplý pletený svetr, Esprit 1499 Kč

FOTO: Archiv firmy

Pouzdrová sukně, F&F 399 Kč

FOTO: Archiv firmy

Šaty do společnosti, Tamsin London 2250 Kč

FOTO: Archiv firmy

Na podzim skvěle zahřejí, dají se nosit do práce, na doma i na ven. Pletené svetry zaplavily obchody ve všech provedeních. Tyto nadčasové kousky se ale dají pořídit i v šatních skříních u babiček a maminek.

Pouzdrová sukně sluší téměř všem ženám. Pokud si ale na její nošení moc netroufáte, vyplatí se investovat do stahovacího prádla, které odvede práci za vás. Jestli vás čeká důležitá schůzka, oblékněte sukni společně se vzdušnou halenkou a nazujte buď společenské baleríny, nebo elegantní boty na podpatku.

Audrey Hepburnová ve filmu Snídaně u Tiffanyho proslavila tzv. malé černé. To jsou černé šaty, které zůstaly populární dodnes. Obecně jsou vnímány jako jeden z klíčových kousků, který by měla vlastnit každá žena. Jenomže nemusí být nutně černé. Pokud i zbylá část oděvu bude v tmavých barvách, klidně zvolte kombinaci černé a bílé, nebo variantu s korálky a volány.

Společenské boty na podpatku, Salamander, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firmy

Gumové baleríny Crocs, Urbanlux 990 Kč

FOTO: Archiv firmy

Boty jsou také kapitola sama pro sebe. I když nepatříte mezi milovnice vysokých podpatků, je dobré mít v botníku alespoň jedny vysoké boty. Zda budou do špičky nebo spíše zakulacené, už však záleží na vás. Hlavní je totiž vaše pohodlí. Všeobecně je ale dobré vybírat tak, aby vám padly jako ulité. Černé baleríny se dají také nosit až do prvních zimních mrazíků. Hodí se jak k šatům, tak i ke kalhotám a sukni.

Poslední klíčovou položkou jsou ženami hojně oblíbené doplňky. Náušnice, náhrdelníky, náramky, ale třeba i luxusně vypadající kabelky do ruky. I na první pohled nudný outfit se pomocí těchto malých šperků dá vyladit k dokonalosti. Pokud nechcete do šperků investovat moc peněz, zaměřte se na bižuterii. I s tou se dá totiž nadělat spousta parády.

Prostorná kabelka, Zara 1999 Kč

FOTO: Archiv firmy

1. Náušnice ve třech velikostech, H&M 149 Kč. 2. Pozlacené psaníčko, H&M 599 Kč. 3. Štrasové náušnice, Parfois 229 Kč. 4. Náhrdelník se skleněnými perlami, Orsay, info o ceně v obchodě.

FOTO: Archiv firem