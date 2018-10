Bohumila Kunertová, Novinky

Každá žena klade při výběru své garderoby důraz na něco jiného. Jedna vyznává spíše ležérnější způsob oblékání, jiná dává přednost sexy stylu a vyniknutí svých půvabů, další tíhne více k "mužskému" stylu oblékání. Koneckonců, jedinečný výběr a styl je to kouzlo, které činí každou ženu jedinečnou. Víte ale, co které výrazné "oděvní specifikum" vyjadřuje?

"Ženské oblečení mnohdy odhaluje, co se skrývá v duši. Myšlenky a pocity žen se tak dají mnohdy vyčíst z pouhého pohledu do jejich šatníku," vysvětluje pro Daily Mail Jennifer Baumgartnerová, oděvní poradkyně a stylistka.

Na toto téma sepsala i knihu s názvem You Are What You Wear: What Your Clothes Reveal About You (Jste taková, jak se oblékáte: Co o vás prozradí vaše oblečení), ve které odhaluje i nejčastější chyby a prohřešky, jichž se ženy při nákupu oblečení dopouštějí. Ať už je to přílišné množství šperků, příliš odhalující či naopak velmi usedlé oblečení.

Bujný a "těsný" výstřih

Nejedna žena chce ukázat okolí své přednosti a vnady. Jsou dámy, které svádějí decentně, na druhé straně jsou naopak ženy, jejichž bujné poprsí, ve kterém se viditelně rýsuje rýha mezi ňadry, doslova "vylézá" ven z šatů či těsného topu.

A právě takové dámy o sobě nechtěně prozrazují, že dychtivě touží po moci a možnosti někoho ovládat či kontrolovat.

Upnuté a zakrývající oblečení

Halenky upnuté na poslední knoflíček až ke krku, těsné roláky nebo trika či košile s upnutým límečkem. Dámy "vyznávající" uvedený módní styl o sobě nevědomky vyzrazují, že jejich ženskost je pro ně spíše přítěží, než chloubou či předností.

FOTO: fotobanka Profimedia

Příliš vysoké podpatky

Vysoké podpatky jsou pro nejednu ženu znamením smyslnosti a ženskosti. Podle Baumgartnerové je ale při výběru bot dobré dbát na výši podpatku. Decentní podpatek jistě dodá ženě na smyslnosti a ladnosti, nic se ale nemá přehánět.

Příliš vysoké podpatky nejen že jsou zdraví škodlivé, mohou o ženě vypovídat i "nelichotivě". Z řady průzkumů totiž vyplynulo, že příliš vysoké podpatky snižují inteligenci žen vnímanou jejich okolím.

Boty na podpatku dodají ženě na sexy vzhledu, nic se ale nemá přehánět. Pravidlo - čím vyšší, tím lepší - v tomto případě rozhodně neplatí.

FOTO: fotobanka Profimedia

Oblíbené džíny a volné šaty



Také si nedovedete představit pohodlnější oblečení, než je volné triko a tolik oblíbené džíny, nebo volné šaty, které nedávají příliš prostoru k sexuálním fantaziím? Pokud takový styl oblékání upřednostňujete téměř denně, nevypovídá to o vás moc lichotivě. Ženy nosící často džíny jsou okolím vnímány buď jako příliš "oddané mateřství a méně sexu", často prý také působí "otrávené či vyčerpané" současným životem, především ve spojení s celkově neupraveným či nedbalým zevnějškem.

I malá změna dokáže divy

Podle Baumgartnerové není ale nikdy pozdě na změnu, tím více, když jde o změnu k lepšímu. Pokud se bojíte výraznějších zásahů, zkuste třeba jen své oblíbené tmavé oblečení doplnit například výraznějším zlatým páskem. Jestli nosíte jen tenisky, zkuste je čas od času vyměnit za boty na nízkém podpatku, budete se hned cítit jinak a i vaše okolí vás tak bude vnímat.

Důležitým bodem, pokud si ve stylu oblékání příliš nevěříte, je radikálně se vyhýbat módním časopisům, které dennodenně vnucují čtenářkám vždy sexy, upravené a přitažlivé, ale poněkud "nereálné" ženy. Nenechte se těmito "vnucovanými módními styly" ovlivňovat, vždy volte oblečení, které se líbí vám a je pro vás pohodlné.