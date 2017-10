Každý parfém se dnes skládá ze směsi vonných esencí, které působí podle své trvanlivosti. Vůně se tak v průběhu dne mění doslova až k nepoznání.

Parfémy a jejich druhy



Přestože každá vůně je jiná, podle složení je lze řadit do nejrůznějších skupin.

Hlavní skupiny vůní

Levandulové vůně – hlavně pánské, lehké a jemné vůně se zaměřením na čistou vůni levandule. Působí svěže a nevtíravě a jsou výbornou volbou pro denní využití.

Fougerové vůně – určené také převážně mužům. Dominantou je vůně dřeva, často se přidává kořeněná složka. Pikantnější kořeněné vůně jsou mnohdy výraznější, a proto se hodí převážně pro společenské akce.

Květinové vůně – tvoří je hlavně dámské parfémy založené na nejrůznějších kombinacích květinových vůní, které mohou být sladké, omamné, ale i živé a svěží. Proto si mezi nimi vyberou i muži, především pak romantičtější typy. Většinou se skvěle hodí pro běžný den.

Citrusové vůně – svěží ovocné vůně provoněné létem a akcí jsou doménou tzv. unisex vůní, jež jsou vhodné jak pro ženy, tak muže. Výborná volba pro denní nošení, především pak v teplých sezónách.

Chyprové vůně – mísí dřevo a květiny, tudíž mohou působit sladce, tajemně i elegantně. Upřednostňují je především muži, a to zejména pro večerní příležitosti.

Orientální vůně – pro dámy i pány. Kombinují exotické květiny, ovoce, koření i dřeviny. Jsou velmi originální, nabité exotikou, sladké i kořeněné. A hodí se jak do společnosti, tak pro běžný den.

Pokud si stále nejste jisti s výběrem vůně pro své nejbližší, pak vám může pomoci unikátní přístroj Sensorium, který dokáže podle zadaných kritérií doporučit tu nejvhodnější vůni. Sensorium naleznete v parfumerii Sephora na Novém Smíchově v Praze.

Parfém voní déle

Parfém působí nejdéle, a to nejen na těle, ale i na prádle a oblečení. Přesto jej není vhodné aplikovat přímo na textil, aby nezanechal skvrny.

Parfémová voda vydrží také velmi dlouho, ale vzhledem k tomu, že se již jedná o zředěný koncentrát, lze jej používat na pokožku i na oděv.

Toaletní voda dodá každému lehkou svěžest a je určena především k nástřiku na oděv. Na pokožce dlouho nevoní a nástřik je nutné zopakovat zhruba po dvou hodinách.

Kolínská voda - je úplně nejlehčí varianta, která plní efekt především v určitý okamžik. Po velmi krátké době ale vyprchává.

Jak dlouho je parfém použitelný?

I vůně mají svou expirační dobu. Není-li flakon s používaným parfémem vystaven účinku denního světla a teplotám vyšším než 20 °C, vydrží půl roku i déle. Parfém v originálním neotevřeném flakonu pak vydrží i déle než rok.

Problém obvykle nastává, když se změní barva parfému, většinou v tmavší odstín a kolem uzávěru se usazuje pryskyřicový prstenec. V ten moment lze považovat parfém za starý. Nicméně i tak nemusí tratit na své kvalitě.

Podle odborníků dokonce delší dobu otevřený parfém může vonět silněji než parfém nový, protože se z něj odpařilo více vody a zůstal větší poměr vonných esencí.

Stáří parfému pak může charakterizovat i kyselá a pryskyřičná vůně.

