jan , Právo

„Vždy je to těžké, když jste první. Nevíte, jaký bude zájem. Ale jsme v centru města a klientela je tu poučená. Musíme jim prostě nabídnout věci, které je osloví,“ říká k projektu Pánské pasáže Ivan Chadima, jeho koordinátor, s tím, že hlavním impulsem bylo to, jak jsou všechna shopping centra na celém světě stejná. Stejné značky, stejné zboží. „Žádná originalita, důraz na kvalitu. Rozhodující pro majitele objektu je, kolik mu nájemce zaplatí. My jsme se vydali jinou cestou,“ dodává Chadima.

Inspirací se prý pro něj stala Burlington Arcade, obchodní pasáž na londýnské Piccadilly. Specializované krámky tam nabízejí např. kašmírové šály, značkovou obuv a oblečení, ale i drahé hodinky nebo starožitnosti. Nechybí ani kadeřnictví. „My budeme mít holičský salón. Firma Franck Provost pánům pěkně napaří horkým ručníkem tvář a pak jim oholí vousy tradiční břitvou,“ směje se hlavní koordinátor, který už vytvořil koncept pasáže Černá růže a je také velmi úspěšným hoteliérem.

Butiky, krejčovství i zbrojovka



Do Pánské pasáže se v květnu nastěhuje třeba Česká zbrojovka se svým sportovním vybavením, vídeňské krejčovství Josefa Knizete, který byl dvorním dodavatelem obleků už za císaře Františka Josefa I. a měl svoje sídlo i na pražské Národní třídě, butik Ralph Lauren, jehož produkty prý reprezentují solidní a poklidný životní styl Američana z východního pobřeží. Jachtařská móda od Henriho Lloyda nebo francouzská kosmetika Fragonard, jež se už staletí vyrábí tradičním ručním způsobem. Firma Wine Food Market si tady otevře obchod s občerstvením.

„Ráno se tu pod renesančními stropy bude snídat, v poledne se budou podávat sendviče a dortíky a v létě se všichni přestěhují na zahrádku na Ovocném trhu. Samozřejmě to bude nekuřácký prostor. Orientujeme se na českou klientelu, ceny tomu budou odpovídat,“ říká Ivan Chadima, který je v tomto gastronomickém projektu jedním z partnerů.

Na Pánské pasáži vitální sedmdesátník pracuje už víc než tři roky, s architektem Martinem Němcem vymýšleli i podobu obchodů. „Myslím, že je díky němu velmi zdařilá. Každá firma si do proskleného prostoru může dát vlastní design. Nikdo není ničím omezený, my ale musíme zamýšlené vybavení schválit. Aby se nám to hodilo do konceptu. Proto jsme i mnoho zájemců o místo v pasáži po pohovorech, co a jak tam chtějí prodávat, odmítli. Ještě tak máme plochy volné,“ dodává Chadima.