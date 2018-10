ČTK

"Poslušných chlapů, kteří kupují ženám květiny, je jen hrstka. Nejštědřejší jsou ti, kteří kupují pugéty milenkám," uvedla Hana Bauerová, vedoucí největšího květinářství v centru Plzně.

Podle ní za květiny pro manželky dávají zákazníci tak do 200 korun. "Málokdy se stane, že by to šlo výš," dodala. Ženy si podle ní květinou dělají radost při návštěvách a večírcích, ale často si také kupují kytici samy sobě domů.

Nejvíce se podle plzeňských obchodníků prodávají rudé růže, dále také gerbery a dendrobie (malé levné orchideje), které požadují zejména ženy.

"Vyhovují jak esteticky, tak cenově. Náročnější zákazníci si vybírají hodně exotiku, kde je největší zájem o strelície, heligonie a ananasy," uvedla Bauerová, která obchod provozuje už jedenáctým rokem. Za tu dobu prý pozná na zákazníkovi, co si bude přát a za kolik zhruba nakoupí.

Muži nemají fantazii

Nákupy se hodně odvíjejí od cen, nákladně naaranžované kytice objednávají hlavně firmy, jež v tomto na peníze moc nehledí. Firmy požadují "načančané" modely, naopak lidé většinou nemají na velké pugéty a chtějí "nastavit" kytici nejrůznějšími korálky, pentličkami, stuhami, drátky, aby to vypadalo.

"Muži nemají fantazii, řeknou nazdobit a je jim jedno, jak. Ženy naopak do toho mnohem více mluví," uvedla prodavačka květin Hana Caisová. Podle ní exotické květiny chtějí hlavně starší lidé, naopak například mladí kluci sahají po klasice a žádají rudé růže.

Větší propad zaznamenaly v minulých letech karafiáty jako typické květiny socialismu, ale poslední dobou už se jejich obliba opět výrazněji zvýšila. Karafiáty patří v obchodech mezi nejlevnější. "Nejsou žádné květiny, které se neprodávají, každá kytka má zákazníka. Velkou oblibu mají orchideje, jejichž doba přichází v polovině září," dodala Bauerová.

Mezi klienty jsou občas i romantici, kteří požadují luční květy. Ty ale obchody většinou neprodávají, květinářky je ale dokážou neznalým mužům sestavit tak, aby to jako z louky vypadalo. Například místo kopretin dávají chryzantémky. Jejich obliba je velká, protože jsou levné a nejdéle vydrží. Dlouho prý mohou vydržet i růže, pokud se každý den zastřihávají a mění se jim voda.