Petr Veselý, Právo

Jejich tajemství spočívalo právě v neobvyklé konstrukci podrážky. Díky ní mají na naše zdraví tak příznivý vliv jako málokterá jiná bota. Podrážka je totiž mírně prohnutá do oblouku a trochu připomíná kolíbku. Při chůzi jsem měl dojem, že si musím hlídat rovnováhu, abych nepřepadl dopředu.

Namáhal jsem proto svaly na nohou, v pánvi, na břiše, ale třeba i kolem páteře, mnohem intenzívněji než v normálních botách. To má celou řadu nečekaných efektů.

Boty jako cvičení na labilní ploše

Podrážky bot mě totiž nutily prodloužit krok a svaly víc protáhnout. Navíc napodobují efekty labilní plochy. Takovou plochou je například rehabilitační míč. Stačí, abychom se na něj posadili, a neustále musíme drobnými pohyby vyrovnávat rovnováhu.

Právě tyto drobné pohyby stimulují svaly kolem páteře a dodávají centrálnímu nervovému systému (CNS) dostatek informací k tomu, aby řadu svalových potíží napravil sám. Někdy koriguje špatné nervosvalové souhry, a tedy přetížení určitých svalů. Jindy zase vadné držení těla nebo nesprávné postavení některých kloubů (člověku, který nemá klouby správně reflexně stabilizované, hrozí například při pádu daleko vyšší riziko úrazu).

Nové boty mají podobné efekty. Řada lidí si po určité době všimne například toho, že je postupně přinutily k tomu, aby nechodili ohnutí nebo zkřivení, ale aby se napřímili.

Jinak jim totiž hrozí, že ztratí rovnováhu. Chůze v těchto botách navíc aktivuje skupiny svalů, které mají na starosti správné držení páteře a vůbec těla. Ale nejen je.

„Když v nich člověk jde, tak zároveň cvičí, aniž si to uvědomuje,“ říká MUDr. Karel Mašek, chirurg a podiatr, tedy specialista na péči o nohy.

Na oteklé nohy stejně jako na bolesti zad

Padesátiletá majitelka knižního vydavatelství byla sympatická a trochu při těle. K doktoru Maškovi ji přivedly potíže s otékajícíma nohama a s bolestmi zad. Lékař zjistil, že má trochu předchýlenou páteř, ovšem jinak žádné vážné potíže. Také jí komplikoval život špatný stereotyp chůze. Trochu připomínal kolébání kachny.

Doktor Mašek se ženy ptal, jestli by dokázala pravidelně cvičit. Přiznala se, že to zkoušela, ale nevydržela. Každý den sice chodí na procházky se psem, ale vrací se z nich zničená. Lékaře to při stylu její chůze nepřekvapilo.

Zajímal se, jestli by nechtěla vyzkoušet boty, které jsme si tu popsali. Třeba při nordic walkingu. Podnikatelka souhlasila. Prý přemluví kamarádku, která je bývalá volejbalistka, aby chodily spolu. Lékař podnikatelce zároveň doporučil fyzioterapeutku. Naučí ji cviky, které pomůžou zmírnit potíže vyvolané předchýlením páteře.

Když žena přišla za měsíc a půl na kontrolu, byly otoky nohou téměř pryč a také záda bolela výrazně méně. Ale hlavně se celkově cítila lépe a působila klidněji, vyrovnaněji. Nordic walking v nových botách se jí a kamarádce zalíbil. Přiznala ale, že se v nich i obyčejná chůze stala skoro sportovním výkonem. Než si na tu zátěž zvykla, bolely ji snad všechny svaly na nohou a hlavně lýtka.

Po roce lékař zjistil, že se ženě zlepšilo postavení páteře a zhubla o 8 kilo.

Pomoc u křečových žil

Intenzívnější namáhání svalů na nohou, zejména lýtek, které vyvolává chůze v botách nové konstrukce, přispívá k lepší funkci žilní pumpy, tedy k návratu krve z nohou zpět do srdce. Ale také podporuje prokrvení nohou, cirkulaci lymfy atd.

Nový typ bot proto může být docela užitečnou pomůckou pro lidi, kterým otékají nohy a mají potíže s návratem žilní krve nebo už přímo s křečovými žilami, případně s jedním z jejich důsledků, většímu sklonu k trombóze.

Výraznější zapojení svalů také znamená, že lidé při chůzi spalují víc energie, a tedy i kalorií. To znamená, že jim můžou mírně pomoci při shazování nadbytečných kil. Sendvičová konstrukce podrážky navíc tlumí náraz paty při došlápnutí nohy a tak dál.

Nedostatek vzruchů

Profesor MUDr. Karel Lewit, DrSc. (93), jeden ze zakladatelů rehabilitace v ČR, v jedněch takových botách také chodí. I s hůlkami na nordic walking, s nimiž se mu snáz udržuje rovnováha. Za hlavní výhodu nového typu bot považuje aktivaci prstů na nohou a svalů dolních končetin.

„Když jsme ještě chodili bosi, obstarávaly konečný odraz nohy právě prsty,“ vysvětluje. „V botách jsme jejich činnost utlumili. Čím vyšší podpatek nosíme, tím větší to utlumení je. Prsty pak mají menší rozsah pohybu, větší tendenci se zablokovat a posílají méně informací do centrální nervové soustavy (CNS), která pohyby nohou řídí a dokáže do určité míry korigovat vznikající chyby. Nedostatek vzruchů přichází v botách do naší CNS z celé plosky nohy.“

Tím, že nás nový typ bot při chůzi naklání a jakoby vystřeluje dopředu, nutí nás podle Karla Lewita k tomu, abychom se napřímili a prodloužili krok. „To mě nadchlo, protože já už mám ve svém věku sklon cupitat jako dědek,“ směje se profesor Lewit.

Nejlepší je chodit bos

Podle něj bychom ale neměli přes všechny novinky zapomínat na to, že nejcennější je pro nohu, když chodíme bosi. Nejlépe po měkkém a ne úplně rovném terénu. Po trávníku, po písečné pláži nebo cestě s drobnými kamínky. Nerovnosti totiž stimulují prostřednictvím plosky nohy CNS. Je to nejlepší prevence proti řadě potíží včetně plochých nohou a dalších poruch.

Nedoceněný je podle něj i význam pohybu. Pokud budeme prsty na nohou pravidelně cvičit, aby dokázaly uchopit ručník nebo kamínky, uděláme pro zdravou klenbu své nohy víc, než když se spokojíme se zdravotní vložkou v botě.

Kde je seženete

Popsané principy využívají boty různých značek: Chung-Shi, Ryn, MBT aj. Nejsou levné, jejich ceny se většinou pohybují mezi 4000 až 6000 Kč. Nabízejí je obvykle obchody specializované hlavně na sportovní obuv, ale i některé internetové obchody s obuví.

Další informace najdete třeba na české www.polojasno.cz v kapitole Boty jako osobní trenér nebo na anglické www.rynshoes.co.uk . Také můžete naťukat do internetového hledače heslo MBT.