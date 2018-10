Dana Sokolová, Novinky

V Česku plastické operace podstupují především ženy. Z posledního průzkumu 47 renomovaných plastiků vyplynulo, že operace žen zaujímají až 87 procent. Nejčastěji ženy podstupují zvětšování poprsí, poté úpravu očních víček a v neposlední řadě, si nechávají odsát tuk za pomoci liposukce.

Poslední dobou je pak čím dál populárnější modelace ňader a úprava břišní stěny. Naopak operace nosu začínají být na ústupu.

Muži služeb plastických chirurgů využívají zatím oproti západní Evropě vcelku málo. Mezi jejich nejoblíbenější zákroky pak patří liposukce, otoplastika nebo-li úprava ušních boltců či úprava prsních žláz zvaná gynekomastie.

Klesá stále věk klientek

Plastičtí chirurgové doposud zaznamenávali nejvíce klientek ve věku od 30 do 49 let, což je dáno i tím, že ženy v tomto období jsou nejaktivnější a také o sebe nejvíce pečují. Navíc se u nich už začínají objevovat první vady na kráse, se kterými se však ženy nechtějí smířit. Proto nelení a do své krásy a přitažlivosti jsou ochotny investovat nemalé peníze. Někdy je pod nůž chirurga dovede jen touha po zkvalitnění vztahu s partnerem, což často nebývá podle odborníků zrovna nejlepším řešením.

Asi nejpřekvapivějším zjištěním je pak skutečnost, že mezi klientkami plastické chirurgie je stále více dívek ve věku od 18 - 29 let. Z toho se dá usuzovat, jak moc se mění hodnotový žebříček naší mládeže. Krása a touha po přitažlivosti začíná být přednější než ostatní hodnoty člověka. Což je na pováženou.

Možná je to dáno i tím, že například zvětšení ňader postupuje, čím dál více našich předních modelek či missek. A média nás neustále informují o tom, jak stoupá zájem o tyto krásky nejen u mužů, ale i návrhářů či jiných klientů.

Roste úroveň klinik

Všeobecně lze říci, že každým rokem stoupá profesionalita a kvalita českých klinik s estetickou medicínou. Centra si přestávají zakládat pouze na renomé plastických chirurgů, ale dbají také na úroveň a profesionalitu ostatního personálu.

„Mnohé estetické kliniky ušly velký kus cesty a jejich prezentace, poskytované služby nebo přístup k pacientům si s ničím nezadají s pracovišti v západní Evropě,“ dodává Pavel Hilbert z portálu Plasticka-chirurgie.info. Pro celkovou spokojenost klienta totiž již nestačí jen dobrý operatér. Klient očekává vedle ochotného lékaře, který mu věnuje dostatečný čas na konzultaci, odborný personál a příjemné prostředí kliniky.

Důkazem kvality je i stále rostoucí zahraniční klientela. Například v loňském roce byl každým 4. zákazníkem klinik právě cizinec. Nejčastěji pak u nás podstupují plastické operace lidé z Německa a Británie.