Luxus, elegance a ženskost se snoubí v modelech návrháře Karla Lagerfelda

Módní návrhář a umělecký ředitel pařížského módního domu Chanel Karl Lagerfeld představil kolekci společenských modelů. A co jiného by se v obláčcích parfémů Chanel No. 5 mělo objevit, než dokonalé splynutí elegance, ženskosti a luxusu...